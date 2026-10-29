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İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kısa saç modasına ayak uydurmuştu. Hafsanur Sancaktutan'ın yeni imajı da hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun son hali, Matrix'teki karaktere benzetildi. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o benzerliği!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 29.10.2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 18:07
İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Magazin dünyasında son dönemin en dikkat çeken değişimlerinden biri kısa saç modelleri oldu.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

KISA VE CESUR STİLLERİ TERCİH EDİYORLAR

Birbirinden ünlü isimler, uzun saçlarına veda ederek daha kısa ve cesur stilleri tercih etmeye başladı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

"KISA SAÇ YENİ SEZONUN TRENDİ Mİ?"

Özellikle bob ve pixie kesimler yeniden popülerleşirken, ünlülerin peş peşe yaptığı bu değişimler "Kısa saç yeni sezonun trendi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

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İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİKLERİ!

Kimi isimler daha modern ve cool bir görünüm için saçlarını kısaltırken, kimileri ise radikal bir imaj değişikliğiyle hayranlarının karşısına çıktı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

ÜNLÜ OYUNCU DA MODAYA UYDU!

Dilan Çiçek Deniz, Burcu Esmersoy, Derya Uluğ, Bergüzar Korel... Şimdi de Hafsanur Sancatutan imajını yenileyen isimlerden oldu.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İMAJINI TAZELEDİ

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, imajında yaptığı değişiklikle gündeme geldi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

KISA SAÇ MODASINA UYUM SAĞLADI

Uzun saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, kısa saç modasına uyum sağladı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Sancaktutan'ın yeni görünümü, bir alışveriş merkezinde hayranıyla çektirdiği fotoğrafla ortaya çıktı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İŞTE YENİ İMAJI!

Sancaktutan'ın kısa saçlı yeni görünümü dikkat çekerken, fotoğrafı görenler oyuncunun imajındaki değişikliği fark etti.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni imajı sonrası Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada da gündeme bir anda oturdu.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

YENİ İMAJI MATRIX KARAKTERİNİ HATIRLATTI

Hafsanur Sancaktutan'ın kısa saçlı yeni görünümü, Matrix filmindeki karakterleri akıllara getirdi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Oyuncunun keskin ve iddialı tarzı, sinema dünyasının ikonik görünümleriyle benzerlik kuran yorumlara neden oldu.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

MODAYA UYDU!

İmajını yenileyen bir diğer isim de Dilan Çiçek Deniz! Ünlü oyuncu upuzun saçlarını modaya uyarak kısacık kestirdi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İMAJINI YENİLEDİ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da geçtiğimiz günlerde imajını yenileyen isimler arasında yer alıyor.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Derya Uluğ da uzun saçlarını kısa kestirdi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

YENİ İMAJIYLA İLK KEZ KENDİ KONSERİNDE GÖRÜNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Derya Uluğ, konsere yeni imajıyla çıktı. Sanatçı, saçlarını kısa kestirip sarıya boyattı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

MODAYA UYAN BİR DİĞER İSİM...

A.B.İ.'nin yıldız oyuncusu Bergüzar Korel de bu modaya uyan isimlerden!

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Bergüzar Korel, saçlarını kestirdi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İşte Bergüzar Korel'in yeni imajı!

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İŞTE SON HALİ!

Burcu Esmersoy da kestirdiği saçlarıyla da poz vererek hayranlarına sürpriz yapmıştı.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz güzellik sırları...

90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ve moda dünyasının altın çağına damga vuran "süper model" kadrosunun en zarif isimlerinden biri olan Christy Turlington, aradan geçen onca yıla rağmen zamana meydan okumaya devam ediyor.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Podyumların tozunu yutalı uzun zaman olsa da dev markaların vazgeçilmez yüzü olmayı sürdüren 57 yaşındaki yıldız, son görüntüsüyle "doğal yaşlanma" dersi verdi.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

NEW YORK SOKAKLARINDA DOĞALLIK RÜZGARI

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken objektiflere yansıyan Turlington, sadeliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Peşinde kameraların olacağını bilmesine rağmen makyaj yapma gereği duymayan ünlü model, grileşen saçlarını gizlemek yerine onları özgür bırakmayı tercih etti.

İmajını yenileyen Hafsanur Sancaktutan Matrix’teki karaktere benzetildi!

Mavi kot ceketi, beyaz pantolonu ve saçına taktığı güneş gözlüğüyle yakaladığı spor şıklık, Turlington'ın asaletinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.