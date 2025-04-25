Trend
Galeri
Trend Magazin
İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?
İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?
Hüzünlü bakışlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu çocuk, yıllar sonra milyonların hep bir ağızdan alkışladığı "o isim" olacak desek inanır mıydınız? Şimdi sahnelerin efsanesi, geçmişte ise sinema salonlarının önünde su satarak hayatta kalmaya çalışan bir çocuktu… İşte herkesin hayran kaldığı o isim…
Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 08:23