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İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

Hüzünlü bakışlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu çocuk, yıllar sonra milyonların hep bir ağızdan alkışladığı "o isim" olacak desek inanır mıydınız? Şimdi sahnelerin efsanesi, geçmişte ise sinema salonlarının önünde su satarak hayatta kalmaya çalışan bir çocuktu… İşte herkesin hayran kaldığı o isim…

Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 08:23
İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

Türk müziğinin efsane isminin hayatı, adeta bir film senaryosu gibi… 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarında ailesine destek olabilmek için küçük yaşlarda su satmaya, çığırtkanlık yapmaya başladı. Okula bile gitmeden çalışmaya başlayan usta sanatçının en çok bilinen sözü; "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?"

İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

Evet, bu isim herkesin "İmparator" olarak tanıdığı İbrahim Tatlıses! Tatlıses, gençlik yıllarında inşaatlarda demir ustalığı yaparken türkü söylemesiyle dikkat çekti. Bir sinemacının keşfiyle sahneye adım atan sanatçı, ilk olarak Adana'da, ardından Ankara'daki gazinolarda sahne aldı.

İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

1974 yılında "Ayağında Kundura" parçasıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bu çıkış, onu önce Ankara Radyosu'na ardından televizyon ekranlarına taşıdı. 1970'lerin sonlarına doğru İstanbul'a taşınan Tatlıses, burada kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

Sadece sesiyle değil, oyunculuğu ve yönetmenliğiyle de büyük ses getiren Tatlıses, 1985'te "Mavi Mavi" filminde Hülya Avşar ile başrolü paylaştı. Ardından müzik şirketi kurarak sektöre yapımcı kimliğiyle de damga vurdu. Yıllar boyunca hem programları, hem de sahnesiyle adeta hayranlarına şölen yaşatan İmparator, aynı zamanda özel hayatıyla da sıklıkla gündemdeydi. Evlilikleri, uğradığı silahlı saldırı ve yeniden ayağa kalkma süreci magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

İmkansızlıklardan zirveye bakın nasıl tırmandı! Milyonları peşinden sürükleyen bu ismi tanıyabilecek misiniz?

2000'li yıllarda albümleriyle yine gündemden düşmeyen sanatçı, 2021 yılında 12 yıllık bir aranın ardından Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla buluşarak "İmparator hâlâ burada" dedirtmişti. Hayatı boyunca iniş çıkışlar yaşayan Tatlıses, bugün hâlâ hem müziğiyle hem sahnesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.