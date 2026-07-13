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'İmparator' hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses'in asıl adı bambaşkaymış...
'İmparator' hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses'in asıl adı bambaşkaymış...
Türkiye'nin 'İmparator' lakabıyla tanıdığı, arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses hakkında yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek herkesi şoke etti! Onu yıllardır bu isimle bağrına basan hayranları, nüfus cüzdanındaki asıl gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 08:30