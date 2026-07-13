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'İmparator' hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses'in asıl adı bambaşkaymış...

Türkiye'nin 'İmparator' lakabıyla tanıdığı, arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses hakkında yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek herkesi şoke etti! Onu yıllardır bu isimle bağrına basan hayranları, nüfus cüzdanındaki asıl gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 08:30
’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Usta sanatçı, sahne dünyasına adım attığı ilk günden beri sadece devleşen sesiyle değil, hafızalara kazınan o ünlü ismiyle de milyonların gönlünde taht kurdu.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Milyonların "İbrahim Tatlıses" olarak tanıdığı ünlü ismin resmi kayıtlardaki gerçek soyadı ezberleri altüst etti!

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Yıllardır hafızalara kazınan usta sanatçının nüfus cüzdanında yazan asıl adı meğer "İbrahim Tatlı"ymış. Tüm Türkiye'nin ezbere bildiği "Tatlıses" soyadının ise doğuştan değil, kariyerinin ilerleyen yıllarında aldığı bir sahne adı olduğu ortaya çıktı.

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’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerine başladığı dönemde sahneye daha etkili bir kimlikle çıkmak istemiş ve bu nedenle soyadını "Tatlı"dan "Tatlıses"e çevirmiş. Bu değişiklik zamanla o kadar benimsendi ki, bugün onun gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça az.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

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’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK

’İmparator’ hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer İbrahim Tatlıses’in asıl adı bambaşkaymış...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT