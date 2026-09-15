İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Sussex Dükü ve Düşesi'nin 7 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet, yeni eğitim yılına İngiltere'de başladı. Ancak aileye yakın kaynaklara göre Harry ve Meghan, güvenlik ekipleriyle yaptıkları değerlendirmelerin ardından çocuklarının okulunu değiştirmeye karar verdi. Ailenin yaşadığı yer ile ilk okul arasındaki mesafe ve güzergâhtaki yoğun trafik, koruma planının uygulanmasını zorlaştırdı.