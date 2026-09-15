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İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler
İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler
Prens Harry ile Meghan Markle, İngiltere'ye dönüşlerinin hemen ardından çocukları Archie ve Lilibet için beklenmedik bir karar aldı. Yeni okullarına başlayan iki kardeş, yalnızca iki gün sonra başka bir eğitim kurumuna geçirildi. Ani değişikliğin arkasından güvenlik endişeleri çıktı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:32