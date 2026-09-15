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İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Prens Harry ile Meghan Markle, İngiltere'ye dönüşlerinin hemen ardından çocukları Archie ve Lilibet için beklenmedik bir karar aldı. Yeni okullarına başlayan iki kardeş, yalnızca iki gün sonra başka bir eğitim kurumuna geçirildi. Ani değişikliğin arkasından güvenlik endişeleri çıktı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:32
İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Sussex Dükü ve Düşesi'nin 7 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet, yeni eğitim yılına İngiltere'de başladı. Ancak aileye yakın kaynaklara göre Harry ve Meghan, güvenlik ekipleriyle yaptıkları değerlendirmelerin ardından çocuklarının okulunu değiştirmeye karar verdi. Ailenin yaşadığı yer ile ilk okul arasındaki mesafe ve güzergâhtaki yoğun trafik, koruma planının uygulanmasını zorlaştırdı.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

ARCHİE VE LİLİBET NEDEN OKUL DEĞİŞTİRDİ?

The Independent'ın aktardığına göre, okul yaz aylarında güvenlik incelemesinden geçirildi. Buna rağmen derslerin başlamasıyla birlikte günlük gidiş gelişlerdeki operasyonel sorunlar daha açık biçimde ortaya çıktı. Çift, çocuklarının güvenliğini öncelik olarak değerlendirerek kısa sürede yeni bir okul arayışına yöneldi.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Harry ve Meghan'ın sözcüsü, alınan kararın ilk okulun eğitim kalitesi, öğretmenleri veya çalışanlarıyla ilgili olmadığını vurguladı. Ailenin okuldan ve çocuklara gösterilen ilgiden memnun olduğu, değişikliğin yalnızca ulaşım güzergâhındaki güvenlik koşullarından kaynaklandığı belirtildi.

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İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Çocukların devam ettiği kurumların isimleri ise mahremiyet gerekçesiyle açıklanmadı.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

SUSSEX AİLESİ İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Harry ve Meghan, üst düzey kraliyet görevlerinden ayrılmalarının ardından 2020'de İngiltere'den taşınmış ve Kaliforniya'da yeni bir hayat kurmuştu. Çift, yaklaşık altı yıl sonra çocuklarıyla birlikte yeniden İngiltere'ye döndü.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Archie ve Lilibet'in ülkeye, aile geçmişlerine ve İngiliz kültürüne daha yakın büyümesi de dönüş kararının nedenleri arasında gösteriliyor.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Prens Harry, çalışan kraliyet ailesi üyeliğini bırakmasının ardından otomatik polis korumasını kaybetmişti.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Uzun süredir ailesiyle İngiltere'ye gelişlerinde yeterli güvenliğin sağlanmadığını savunan Harry, bu konuda hukuki mücadele de yürüttü.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Sussex ailesinin dönüşüyle birlikte Harry ve Meghan'ın güvenlik koşullarının yeniden değerlendirildiği bildiriliyor.

İngiltere’de yeni hayatları krizle başladı! Prens Harry ve Meghan’dan ani hamle: 2 günde çocuklarının okulunu değiştirdiler

Archie ve Lilibet'in iki gün içinde okul değiştirmesi ise çiftin koruma konusundaki kaygılarının günlük aile hayatını doğrudan etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör