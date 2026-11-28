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Instagram bot hesapları temizleyince tüm dengeler altüst oldu! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvede bakın kim var
Instagram bot hesapları temizleyince tüm dengeler altüst oldu! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvede bakın kim var
Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan Türk ünlülerin sosyal medya karnesi merak konusu oldu. Sahte hesapların temizlenmesinin ardından takipçi sayılarıyla öne çıkan isimler yeniden gündeme gelirken, zirvedeki yıldızlar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 08:35