Ünlülerin Instagram'daki takipçi sayıları, sosyal medyada ne kadar geniş bir kitleye ulaştıklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Televizyon ve sahne dünyasındaki başarılarını dijital platformlara da taşıyan isimler arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Peki, Instagram'da en çok takip edilen Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesinin ardından ortaya çıkan gerçek dikkat çekti. İşte en çok takipçiye sahip ilk 10 Türk ünlü...