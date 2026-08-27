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Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü isimler belli oldu! Milyonlarca takipçiye ulaşarak adını dünya çapında geniş kitlelere duyuran Türk ünlüler, popülerlikleriyle öne çıktı. Peki, Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? İşte zirvedeki o isim...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:18
Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Ünlülerin Instagram'daki bu popülerliği, onların yalnızca televizyon ya da sahneyle sınırlı kalmayarak sosyal medyayı da güçlü bir mecraya dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Peki, en çok takipçiye sahip olan Türk ünlü kim? Instagram'ın bot hesapları silmesiyle gerçek ortaya çıktı: İşte en çok takipçiye sahip ilk 10 Türk ünlü...

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Zerrin Tekindor - 2,1 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Hande Soral - 2,2 Mn takipçi

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Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Yıldız Tilbe - 2,2 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Berk Oktay - 2,3 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Gupse Özay - 2,5 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Kerem Aktürkoğlu - 2,5 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Yıldız Çağrı Atiksoy - 2,6 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Merih Demiral - 2,6 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Gizem Karaca - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Hülya Avşar - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Ata Demirer - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Sibel Can - 2,9 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Sıla Türkoğlu - 2,9 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Pelin Akil - 2,9 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Özcan Deniz - 3,1 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Elif Buse Doğan - 3,2 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

İlayda Alişan - 3,2 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Seda Sayan - 3,4 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Ebru Şallı - 3,5 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Ebru Şahin - 4 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Kadir Doğulu - 4 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

İrem Helvacıoğlu - 4,3 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Alina Boz - 4,5 Mn takipçi

Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Bensu Soral - 4,5 Mn takipçi