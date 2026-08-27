Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var

Ünlülerin Instagram'daki bu popülerliği, onların yalnızca televizyon ya da sahneyle sınırlı kalmayarak sosyal medyayı da güçlü bir mecraya dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Peki, en çok takipçiye sahip olan Türk ünlü kim? Instagram'ın bot hesapları silmesiyle gerçek ortaya çıktı: İşte en çok takipçiye sahip ilk 10 Türk ünlü...