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Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var
Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? Bot hesapların silinmesi gerçeği ortaya çıkardı: Zirvede o isim var
Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü isimler belli oldu! Milyonlarca takipçiye ulaşarak adını dünya çapında geniş kitlelere duyuran Türk ünlüler, popülerlikleriyle öne çıktı. Peki, Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü kim? İşte zirvedeki o isim...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:18