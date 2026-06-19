Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Bu yüksek rakamlar, ünlülerin sadece televizyon ya da sahneyle sınırlı kalmayıp sosyal medyayı güçlü bir mecraya dönüştürdüğünü gösteriyor. Peki en çok takipçisi olan Türk ünlüler hangileri? Instagram'ın son güncellemesiyle silinen bot hesaplar sonrası bakın ilk 10'da hangi isimler yer aldı…