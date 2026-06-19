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Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…
Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…
Sosyal medyanın en güçlü isimleri belli oldu. Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşarak geniş kitlelere hitap eden Türk ünlüler, popülerlikleriyle öne çıkıyor. Peki, Instagram'da en fazla takip edilen Türk ünlüler kimler? İşte listenin zirvesindeki isimler...
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 15:47