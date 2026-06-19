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Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Sosyal medyanın en güçlü isimleri belli oldu. Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşarak geniş kitlelere hitap eden Türk ünlüler, popülerlikleriyle öne çıkıyor. Peki, Instagram'da en fazla takip edilen Türk ünlüler kimler? İşte listenin zirvesindeki isimler...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 15:47
Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Bu yüksek rakamlar, ünlülerin sadece televizyon ya da sahneyle sınırlı kalmayıp sosyal medyayı güçlü bir mecraya dönüştürdüğünü gösteriyor. Peki en çok takipçisi olan Türk ünlüler hangileri? Instagram'ın son güncellemesiyle silinen bot hesaplar sonrası bakın ilk 10'da hangi isimler yer aldı…

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Zerrin Tekindor - 2,1 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Hande Soral - 2,2 Mn takipçi

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Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Yıldız Tilbe - 2,2 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Berk Oktay - 2,3 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Gupse Özay - 2,4 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Yıldız Çağrı Atiksoy - 2,6 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Kerem Aktürkoğlu - 2,6 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Merih Demiral - 2,7 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Gizem Karaca - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Hülya Avşar - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Sibel Can - 2,8 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Ata Demirer - 2,8 Mn takipçi


Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Sıla Türkoğlu - 2,9 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Pelin Akil - 2,9 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Elif Buse Doğan - 3,1 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Özcan Deniz - 3,1 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

İlayda Alişan - 3,2 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Seda Sayan - 3,3 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Ebru Şallı - 3,5 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Ebru Şahin - 4 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Kadir Doğulu - 4 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

İrem Helvacıoğlu - 4,3 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Alina Boz - 4,4 Mn takipçi

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! Bot hesapların silinmesiyle gerçek ortaya çıktı: Bakın zirvede hangi isimler var…

Bensu Soral - 4,5 Mn takipçi