Trend Galeri Trend Magazin Instagram'daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Instagram'daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Türk ünlüler, Instagram'daki takipçi sayılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiye hitap eden bu isimler, paylaşımlarıyla gündem oluştururken popülerliklerini de rakamlarla ortaya koyuyor. Peki, Instagram'da en fazla takip edilen Türk ünlüler kimler? İşte listenin zirvesinde yer alan isimler...

Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:58