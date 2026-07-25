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Instagram'daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Türk ünlüler, Instagram'daki takipçi sayılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiye hitap eden bu isimler, paylaşımlarıyla gündem oluştururken popülerliklerini de rakamlarla ortaya koyuyor. Peki, Instagram'da en fazla takip edilen Türk ünlüler kimler? İşte listenin zirvesinde yer alan isimler...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:58
Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Sosyal medya artık ünlüler için yalnızca bir iletişim kanalı değil, aynı zamanda büyük bir etki alanı. Milyonlarca takipçiye ulaşan Türk ünlüler arasında sıralama, Instagram'ın son güncellemesiyle silinen bot hesapların ardından yeniden şekillendi. Peki, gerçek takipçi sayılarıyla zirvede hangi isimler yer aldı? İşte Instagram'da en fazla takipçiye sahip Türk ünlüler...

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Zerrin Tekindor - 2,1 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Hande Soral - 2,2 Mn takipçi

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Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Yıldız Tilbe - 2,2 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Berk Oktay - 2,3 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Gupse Özay - 2,4 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Yıldız Çağrı Atiksoy - 2,6 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Kerem Aktürkoğlu - 2,6 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Merih Demiral - 2,7 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Gizem Karaca - 2,8 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Hülya Avşar - 2,8 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Sibel Can - 2,8 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Ata Demirer - 2,8 Mn takipçi


Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Sıla Türkoğlu - 2,9 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Pelin Akil - 2,9 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Elif Buse Doğan - 3,1 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Özcan Deniz - 3,1 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

İlayda Alişan - 3,2 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Seda Sayan - 3,3 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Ebru Şallı - 3,5 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Ebru Şahin - 4 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Kadir Doğulu - 4 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

İrem Helvacıoğlu - 4,3 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Alina Boz - 4,4 Mn takipçi

Instagram’daki bot temizliği dengeleri değiştirdi! Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler: Zirvenin sahibi o isim oldu!

Bensu Soral - 4,5 Mn takipçi