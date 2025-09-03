Trend Galeri Trend Magazin Kayahan'ın kızı Beste Açar İpek Açar'a öfke kustu: "Eyşan dizi karakteri değilmiş" Anma konserleri kriz yarattı...

Kayahan'ın kızı Beste Açar İpek Açar'a öfke kustu: "Eyşan dizi karakteri değilmiş" Anma konserleri kriz yarattı...

Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, usta sanatçıyı anma konserleriyle yaşatmaya devam ediyor. Kayahan'ın vefatından 4 yıl sonra Alper Kömürcü ile evlenen Açar, anma konserinde eşiyle birlikte sahneye çıkarak şarkı söylemişti. İpek Açar kendisine gelen eleştirilere ise "Vefa sözle değil, yürekle olur." sözleriyle ise cevap vermişti. Kayahan'ın kızı Beste Açar ise bu duruma tepki göstererek, "Eyşan dizi karakteri değilmiş." diyerek tepki gösterdi!

Giriş Tarihi: 03.09.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:00
Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Şarkıcı İpek Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden sanatçı eşi Kayahan için her yıl anma konserleri düzenliyor.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Ancak Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü ile aynı sahnede babasının şarkılarını söylemesini sert bir dille eleştirmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Yaşanan olay üzerine ise Açar ve eşi, Beste Açar için tedbir talebinde bulunmuştu.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

İpek Açar kendisine gelen eleştirilere ise açıklama yaparak, 'Çok özenle hazırlanıyoruz Kayahan konserlerine. Senede bir defa anma yapıyoruz. Her yaz da konserlerimiz var. Vefa sözle değil yürekle olur.'' cevabını vermişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

BESTE AÇAR'DAN YANIT GELDİ!
Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın açıklamalarına cevap verdi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"EYŞAN DİZİ KARAKTERİ DEĞİLMİŞ"

Açar "Yeni kocasıyla eski kocasını anıp hasılatı sayarken aklına bunu söylemek gelmiş. Eyşan bir dizi karakteri değil gerçekmiş." diyerek eski üvey annesine adeta öfke kustu.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Açıklamalarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Beste Açar, geçen haftalarda da özel hayatı ile gündeme gelmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek'le nikah masasına oturmuş, ancak evliliklerinde iki yılı dolduramayan çift, Bölek'in aldattığı gerekçesiyle ayrılma kararı almıştı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Beste Açar, Mart ayında ise İsmail Aslan'la yeni bir aşka yelken açarak dikkat çekmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

EŞLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR!

Nikahlı eşler arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Evren Bölek'in Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya verdiği röportaj tartışmayı daha da alevlendirdi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Evren Bölek, ilk olarak Beste Açar'la nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlattı; "Bir otelde işletmem vardı. Orada 90'lar gecesi yaptık, Tayfun çıktı sahneye. Tayfun'un davetiyle Beste de gelmişti. O gece tanıştık. Sonra bir gün aradı babasının anma konseri için. Ben sponsor oldum. O dönem bir yakınlaşma oldu ve biz görüşmeye başladık."

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"3 AY BOŞ KARIN SEVDİK"
Bölek, Açar'ın evlenmek için hamile olduğunu söylediği yalanını iddia ederek, "Bir gün hamile kaldığını söyledi. Evlenmek için "Hamileyim" demiş meğer. 3 ay boş karın sevdik. Ben mahkemeye beni götürdüğü hastaneleri, sahte raporları da sundum." ifadelerini kullandı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"BU REZİLLİĞE SON VERİRSE BOŞANIRIM"

Evren Bölek, nikahlı eşinin "Para vermediğim içi boşanmıyor" sözlerine cevap niteliğinde ise şunları söyledi: "Boşanmak için önceliğim para değil. Şu iş bitene kadar bu rezilliğe son vermesi. Hala "Eşim İsmail" diyor. Bu rezilliğe son verirse boşanırım. Bir de benimle ilgili bir şey konuşmayacağını taahhüt etmesi lazım."

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

NİKAHLI EŞLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

EVREN BÖLEK'TEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR!
Evren Bölek, Açar'yın yeni sevgilisinin bir açıklamasına sinirlenerek adeta ateş püskürmüştü.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, yeni eşi Alper Kömürcü'yle beraber "Kayahan Şarkıları" turnesine çıkacağını duyurmuş, İsmail Aslan ise bu projeyi "Yeni eşle, eski eş için konser verilmez" diyerek eleştirmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"İKİ KOCALI HÜRMÜZ"

Aslan'ın açıklaması, Evren Bölek'i kızdırdı. Tepkisini "Bunu diyen benim karımın dini nikahlı sevgilisi" sözleriyle dile getiren Bölek, "Beste'yle resmi olarak evliyiz. Boşanma aşamasındayız ama ilk davamız 16 Eylül'de görülecek. Daha boşanmadan o beyefendiyle dini nikah kıymış. Ben Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kocasıyım, o da Allah katında kocası. İki kocalı Hürmüz yani. Benim kalp hastası annemin ne halde olduğunu düşünün. 60 küsur yaşında ve ona 'kızım' diyordu. Bir tartışma olduğunda onu kızı, beni damadı yapıyordu. Böyle giderse boşanma davamız en az 4-5 sene sürer." ifadelerini kullanmıştı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

'HASTANELİK OLDUM'

Evren Bölek, eşinin yeni bir ilişkiye başladığını öğrendiğinde büyük şok yaşadığını ve bayıldığını söyleyerek, "Haberi ilk aldığımda sokak hayvanları yararına bir organizasyon yapıyordum. Bayılmışım. Beni hastaneye götürdüler, sakinleştirici iğne yaptılar. Kim olsa aynı tepkiyi verir, çünkü biz yeniden görüşmeye başlamıştık. Zaten Tayfun'u da aldatmıştı. Bunu biliyorum, çünkü biz tanıştığımızda ben Tayfun'un menajeriydim." demişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"PARA VERMEDİĞİM İÇİN DE BOŞANMIYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beste Açar, son olarak boşanma sürecinin devam ettiği eşi Evren Bölek'in kendisiyle ilgili söylediği iddialara açıklık getirid. Açar, "1.5 yıldır boşanmaya çalıştığım bir süreç var. Avukatlar ilerliyor. Yüzünü dahi görmedim, sesini dahi duymadım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Doğru tektir ve kendisinin boşanmama sebebi sadece benden para istiyor oluşu.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Evliliğimiz süresince de ben onun iki kez hacizini ödedim, maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama artık ben böyle bir boşanma sürecine şahit olmadım. Benim de annem babam ayrıldı, ben de boşandım. Ki evlatlarım vardı, ortak edinilmiş mallarımız da vardı. Burada hiçbir şey yokken kendisi benden para istiyor. Para vermediğim için de boşanmıyor" dedi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BOŞANMAYI BEKLEMEYECEĞİM"

Açar, İsmail Aslan'la ilişkisinin dava açtıktan sonra başladığını belirterek, "Ben ona dava açtıktan 8 ay sonra ilişkim oldu. Ve evet imam nikahıyla da evlendik. Boşanınca resmi olarak da evleneceğim. Ömrümün sonuna kadar onun gibi bir adamdan boşanmayı da beklemeyeceğim. Çünkü para almadan boşanmayacağını söylüyor.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"EVLERDEN IRAK OLMASI GEREKEN BİR KARAKTERDİR"

Eski eşinin açtığı bir dava var, ben de ona şahitlik yapacağım. Eski eşine de mağduriyet yaşanmış. O bir koca olarak maddi manevi sorumluluğunu yerine getirmeyen, yalan söyleyen, evlerden ırak olması gereken bir karakterdir. Bu da benim sınavımdı, mezun oldum." ifadelerini kullandı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"1 MİLYON 750 BİN TL ÖDERSEN BOŞANIRIM YOKSA..."

Beste Açar, dün de resmi nikahlı eşinin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermişti. Açar, "2022 yılında çok yanlış olduğunu anladığım bir evlilik yaptım. Benden önceki borçları için eve gelen hacizleri ödemek zorunda kaldığım, eski eşine nafaka borcunu bile ödediğim, eski eşinin dolandırıcılık suç duyurusunda bulunduğu, benden 1.5 yıldır istediği 6 sıfırlı rakamları ödemeyi kabul etmediğim için en son geçen hafta '1 milyon 750 bin TL ödersen boşanırım, yoksa 10 sene seviyorum, ayrılmıyorum der, her türlü iftirayı atarım' diyen bu adama, avukatım tazyik hapsi cezası çıkarmak için savcılığa başvuruda bulunmuştur. Ne kadar kötülük düşünürse düşünsün ona 1 lira daha vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

Evren Bölek, Beste Açar'la yeniden görüşmeye başladıkları dönemde eşinin İsmail Aslan'la ilişkisini öğrendiğini ve bayılarak hastanelik olduğunu söylemişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’a öfke kustu: Eyşan dizi karakteri değilmiş Anma konserleri kriz yarattı...

"ONDAN KURTULDUĞUM GÜNÜ DOĞUM GÜNÜM GİBİ HİSSETMİŞTİM"

Açar ise Bölek'in yalan söylediğini iddia ederek, "Tekrar görüşme, bayılma senaryolarını ağzım açık okudum. Ondan kurtulduğum günü ikinci doğum günüm gibi hissetmiştim. 1.5 yıldır ne yüzünü gördüm ne sesini duydum. Avukatlar aracılığıyla benden milyonlarca lira haraç isteyen biridir."