Kayahan'ın kızı Beste Açar İpek Açar'a öfke kustu: "Eyşan dizi karakteri değilmiş" Anma konserleri kriz yarattı...
Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, usta sanatçıyı anma konserleriyle yaşatmaya devam ediyor. Kayahan'ın vefatından 4 yıl sonra Alper Kömürcü ile evlenen Açar, anma konserinde eşiyle birlikte sahneye çıkarak şarkı söylemişti. İpek Açar kendisine gelen eleştirilere ise "Vefa sözle değil, yürekle olur." sözleriyle ise cevap vermişti. Kayahan'ın kızı Beste Açar ise bu duruma tepki göstererek, "Eyşan dizi karakteri değilmiş." diyerek tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 03.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:00