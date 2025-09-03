Kayahan'ın kızı Beste Açar İpek Açar'a öfke kustu: "Eyşan dizi karakteri değilmiş" Anma konserleri kriz yarattı...

Evliliğimiz süresince de ben onun iki kez hacizini ödedim, maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama artık ben böyle bir boşanma sürecine şahit olmadım. Benim de annem babam ayrıldı, ben de boşandım. Ki evlatlarım vardı, ortak edinilmiş mallarımız da vardı. Burada hiçbir şey yokken kendisi benden para istiyor. Para vermediğim için de boşanmıyor" dedi.