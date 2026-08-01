Trend Galeri Trend Magazin İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Güzel oyuncu İpek Erdem'in yıllardır bilinmeyen aile bağı ortaya çıktı. "Hayat Bilgisi" dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun abisi, meğer bir dönem Fenerbahçe forması giyen ünlü futbolcuymuş...

Giriş Tarihi: 01.08.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 17:28
İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie" Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem'in bilinmeyen aile bağı ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin yıldız isminin kardeşiymiş.

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz."

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İpek Erdem ile Taygun Erdem'in kardeş olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İŞTE DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ AKRABA OLAN ÜNLÜLER...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Macit Flordun-Tardu Flordun

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Şener Şen-İnci Şen

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Burak Kut-Halit Kut

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Ali Şen-Şener Şen

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Bilal İnci - Elif İnci

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

İpek Erdem’in futbolcu abisi ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe forması giymiş

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe