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İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...
İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile çekilen romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan mutluluk pozu, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 10:19