İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Her fırsatta birlikteliklerini gözler önüne seren çiftten yeni paylaşım geldi. İhsan Taha Torğut, sevgilisi İpek Filiz Yazıcı ile yer aldığı karesini kalp emojisi ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı ise sevgilisinin bu paylaşımını kendi profilinde yeniden yayınlayarak mutlu birlikteliklerini bir kez daha sergiledi.