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İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile çekilen romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan mutluluk pozu, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 10:19
İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 10 yaş büyük olanşarkıcı Ufuk Beydemir'le 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in 3 yıllık evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Yollarını ayıracakları iddia edilen Ufuk Beydemir eski eşi İpek Filiz Yazıcı'dan geçtiğimiz ekim ayında boşanma haberi gelmişti.

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İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Her fırsatta birlikteliklerini gözler önüne seren çiftten yeni paylaşım geldi. İhsan Taha Torğut, sevgilisi İpek Filiz Yazıcı ile yer aldığı karesini kalp emojisi ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı ise sevgilisinin bu paylaşımını kendi profilinde yeniden yayınlayarak mutlu birlikteliklerini bir kez daha sergiledi.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift geçen haftalarda da birlikte soluğu Karadeniz'de almıştı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan Yazıcı, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Çiftin samimi ve romantik pozları takipçilerinden de yoğun ilgi görmüştü.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

İpek Filiz Yazıcı paylaşımının altına ise şu notu düşmüştü:

"Gözlerimizle gördüğümüz manzaralara inanamadığımız, gülmekten çene kaslarımızın artık kitlendiği, ennnfes lezzetlerle mide fesadı geçirdiğimiz, çok güzel sofralara konuk olduğumuz, ayı görme umuduyla çıktığımız yolda kocaman (!) kurbağalar gördüğümüz, buraya kadar gelmişken sütlaç'ın üstünde kadayıfı da deneyelim dediğimiz, muhlamayla kuymağın farkını öğrendiğimiz, her yaz yapılacak denilip sürekli ertelenen o mini karadeniz turu sonunda yapıldı"

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

24 yaşındaki oyuncunun pozlarına ise kısa sürede beğeni ve yorum gelmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Öte yandan Yazıcı, geçen haftalarda farklı bir konu ile gündeme gelmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Adeta ikiz gibi kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşi Duru'yla ardı ardına paylaşım yapan ünlü oyuncu kısa sürede dikkat çekmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İpek Filiz Yazıcı aşkını bir kez daha ilan etti! Sevgilisiyle mutluluklarını böyle sergilediler...

İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış.