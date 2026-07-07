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İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: "Son küçük dokunuşlar"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan İrem Helvacıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak kızıyla olan huzurlu bir anını paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:43
İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Geçtiğimiz dönemde eski eşiyle yaşadığı velayet ve nafaka ve soyadı davalarıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, zorlu günleri geride bıraktı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Şimdilerde tüm vaktini ve enerjisini kızına ayıran ünlü isim, kızıyla geçirdiği huzurlu anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Şimdilerde tüm vaktini kızına ayıran ve onunla zaman geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından da samimi bir paylaşımda bulundu.

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İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Kızının uykuya geçiş anından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Helvacıoğlu, kızının elini tuttuğu o ana, "Uyumadan önce son küçük dokunuşlar..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu doğal anne-kız karesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU

Açalya Samyeli Danoğlu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takmıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Tescilli güzel ardından modellik yapmayarak oyunculuk kariyerine başlamıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Birçok dizi ve filmde rol alan Açalya, 2016 yılında işadamı Erman Ademoğlu ile evlenip Bursa'ya yerleşmişti.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

2020 yılında ilk oğlu Fettah Baran'ı dünyaya getiren Açalya, oğlunu kendisi büyütmek istediği için sektörden uzaklaşmıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Bu süreçte güzellik sektörüne adım atan Açalya, ticarette de başarılı olduğunu gösterdi.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Ünlü güzel, geçen ay ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ademoğlu Ailesi, çocuklarına Ahmet Boran adını verdi.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

KARSU DÖNMEZ

"Jest Oldu" şarkısıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Başarılı şarkıcı, evlendikten üç ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" paylaşımıyla hamile olduğunu müjdelemişti.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

"ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne sermişti. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutlamıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslenmişti:

"Aldığımız en güzel hediye" diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu'nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Evlilik yıl dönümünde oğlunun ilk adımlarını attığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

Cinsiyet partisinden bu yana anne olmak için gün sayan Eda Erol, hamilelik sürecini tamamlayarak suda doğum yöntemiyle oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

İlk bebeğini dünyaya getiren Eda Erol, Instagram paylaşımıyla erkek bebeklerine Baran ismini koyduklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Eda Erol, eşi ve minik oğlu Baran ile verdiği sıcacık aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

"CAN KUŞUM"

Eda Erol, minik oğlu Baran ile baş başa verdiği sıcacık bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Oğlunu kucağına alıp "Can kuşum" notuyla paylaştığı o anlar, takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: Son küçük dokunuşlar

SEMİRAMİS PEKKAN

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile sinema ve müziğin unutulmaz figürlerinden olan kardeşi Semiramis Pekkan, onlarca yıldır sanat dünyasının zirvesinde yer alıyor.