İrem Helvacıoğlu kızıyla olan huzurlu anını paylaştı: "Son küçük dokunuşlar"

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."