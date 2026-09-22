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İrem Helvacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: "Anasının kızı"

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının karesini yan yana getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. "Anasının kızı" notunun düşüldüğü karelerde, anneden kıza geçen o belirgin detay takipçilerin gözünden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:30
İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte yer aldığı eğlenceli ve doğal kareleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

Anneliğin tadını çıkaran ve bebekli hayatın getirdiği tatlı anları sık sık paylaşan güzel oyuncu, son olarak kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının karesini yan yana paylaştı.

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

Gönderisine "Anasının kızı" notunu düşen ünlü oyuncunun, kızıyla arasındaki belirgin kıvırcık saç benzerliği dikkat çeken en güçlü detay oldu. İki kare arasındaki gen benzerliğini gözler önüne seren bu özel paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görerek binlerce beğeni topladı.

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY KIZLARI KARYA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

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İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA

İrem Helvacıoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: Anasının kızı

ACUN ILICALI'NIN KIZLARI