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İrem Helvacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: 'Anasının kızı'
İrem Helvacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Kendi çocukluğu ile kızını yan yana getirdi: "Anasının kızı"
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının karesini yan yana getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. "Anasının kızı" notunun düşüldüğü karelerde, anneden kıza geçen o belirgin detay takipçilerin gözünden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:30