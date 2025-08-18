Trend Galeri Trend Magazin İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor! Kıvanç Tatlıtuğ haritayı paylaştı! İşte dikkat çeken 4 nokta

İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor! Kıvanç Tatlıtuğ haritayı paylaştı! İşte dikkat çeken 4 nokta

İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından dört kritik bölgeyi işaret etti. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:27
İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor! Kıvanç Tatlıtuğ haritayı paylaştı! İşte dikkat çeken 4 nokta
Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edilmişti. Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söylemişti. Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görülmüştü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenilmişti.
SABAH'ın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldığı bilgide şu detaylar yer aldı….

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine Türk vatandaşı C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin, söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatıldı.

'PARÇALAR GÖRDÜM' DEMİŞTİ
Tutuklanan gemi kaptanı C.T. alınan ifadesinde; Çanakkale'den Kocaeli'ye seyir halindeyken olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, bu parçaların arasından geçtiğini, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.

TEKNEDEKİ İZLER GEMİYE AİT
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlendi.

Genç işadamı Halit Yukay, Yunan eşi Rania Stypa ile... Çiftin bir çocukları vardı.

LİMANDA GEMİYİ İNCELEDİLER
Ayrıca kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı anlaşıldı.

KAPTAN TUTUKLANDI
Yalova Başsavcılığı, şüpheli C.T.'yi, taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması nedeniyle tutuklanması talebiyle Yalova Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi, şüpheli cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

KAYIP İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ
Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

KIVANÇ TATLITUĞ TEK TEK O NOKTALARI İŞARET ETTİ

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak sosyal medya hesabında arama çalışmalarına katılan tüm kurumlara tek tek teşekkür ederken haritada özellikle 4 noktayı işaretledi.

İŞTE ARAMANIN YOĞUNLAŞTIĞI O BÖLGELER!

Tatlıtuğ yaptığı paylaşımda, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede hem de haritada belirtilen alanlarda, var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" dedi ve aramaların yoğunlaştığı 4 bölgeyi işaret etti.

KIVANÇ TATLITUĞ DA ARAMALARA KATILMIŞTI

Geçen günlerde başarılı iş adamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.

Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI!

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.

Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. "

"Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve gönüllüler, işaretlenen bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tatlıtuğ'un çağrısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NELER OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nde, tanınmış denizcilik sektörü ismi Halit Yukay'a ait teknenin parçalanmış halde bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları beşinci gününe girdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında yoğunlaştırılan çalışmalar, halen Yukay'a dair somut bir ize rastlayamamış olsa da, bölgedeki deniz trafiği ve tekne parçalarının durumu farklı ihtimalleri gündeme taşıdı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZE AÇILIŞ VE KAYIP İHBARI

Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10 civarında Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendi teknesi olan "Graywolf" ile denize açıldı. Yakınları tarafından kendisinden haber alınamayınca aynı gün Sahil Güvenlik ekiplerine kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Ertesi gün, 5 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, seyir halindeki ticari bir gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçalarının görüldüğüne dair ihbar geldi.

Bu koordinata ulaşan ekipler, helikopter, dalış timleri ve yedi yüzer unsur ile kapsamlı arama başlattı. Ancak ilk gün yapılan dalışlarda ve yüzey aramalarında herhangi bir canlıya ulaşılamadı.

TEKNENİN PARÇALARI İNCELENDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, bulunan parçaların motor seri numaralarının Halit Yukay'ın teknesine ait olduğu tespit edildi. Su altı görüntülerinde teknenin ciddi şekilde parçalanmış olduğu görülürken, Yukay ailesi Marmara Adası'nda yapılan aramaları yakından takip ediyor.

Baba Can Yukay, oğluyla en son görüştükleri zamanı hatırlatarak, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için sinyal kesilmiş olabilir" dedi.

TANKER ÇARPMASI İDDİASI

Olayın yaşandığı bölgenin, Marmara Denizi'nin yoğun tanker trafiğine sahip alanlarından biri olması, yatın parçalanmasına ağır tonajlı bir tankerin çarpmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.