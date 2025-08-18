Trend
İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor! Kıvanç Tatlıtuğ haritayı paylaştı! İşte dikkat çeken 4 nokta
İş insanı Halit Yukay için aramalar devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından dört kritik bölgeyi işaret etti. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:27