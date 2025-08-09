Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Adası açıklarında kaybolan yakın arkadaşı Halit Yukay için seferber oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
05:57
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video 06.08.2025 | 08:51
00:12
Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video 04.08.2025 | 13:00
01:01
00:45
Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.07.2025 | 16:15
00:31
Kim Milyoner Olmak İster? 31 Temmuz Perşembe 31.07.2025 | 08:55
00:44
Metin Şentürk'ten duygusal paylaşım... Kardeşi için dua istedi! 30.07.2025 | 12:13
01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 10:39
00:51
03:36
00:41
Serdar Ortaç’tan samimi açıklama: Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin! 25.07.2025 | 19:51
00:11
00:09
00:06
Sibel Can Melisa Ural'a yöneltilen o soruyu böyle ti'ye aldı! 22.07.2025 | 20:14
00:16
İdo Tatlıses oğullarını böyle uyuttu! İşte eğlenceli o paylaşım! 21.07.2025 | 21:06
00:17
İdo’dan annesi Derya Tuna’ya yürek ısıtan doğum günü sürprizi! | Video 19.07.2025 | 14:51
00:16
DJ Erdem Kınay’dan Simge Sağın itirafı: Bana kazık atıp gitti! 17.07.2025 | 00:31
00:14
Mert Ramazan Demir’den tenis şov! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! 16.07.2025 | 20:51
00:24