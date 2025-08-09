Video Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video
Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video

09.08.2025 | 09:54

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Adası açıklarında kaybolan yakın arkadaşı Halit Yukay için seferber oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video 00:59
Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir kayıp olan Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı | Video 09.08.2025 | 09:54
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video 05:57
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video 06.08.2025 | 08:51
Alişan’ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video 00:12
Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video 04.08.2025 | 13:00
Bülent Ersoy, Ankara’dan Antalya’daki villasına dönerciyi böyle getirtti | Video 01:01
Bülent Ersoy, Ankara'dan Antalya'daki villasına dönerciyi böyle getirtti | Video 01.08.2025 | 14:00
Ferdi Tayfur’un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:45
Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.07.2025 | 16:15
Kim Milyoner Olmak İster? 31 Temmuz Perşembe 00:31
Kim Milyoner Olmak İster? 31 Temmuz Perşembe 31.07.2025 | 08:55
Metin Şentürk’ten duygusal paylaşım... Kardeşi için dua istedi! 00:44
Metin Şentürk'ten duygusal paylaşım... Kardeşi için dua istedi! 30.07.2025 | 12:13
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 10:39
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan yangın bölgesine destek | Video 00:51
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan yangın bölgesine destek | Video 29.07.2025 | 09:02
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polisin üzerine araba sürdü! Polis, havaya ateş açarak durdurdu | Video 03:36
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polisin üzerine araba sürdü! Polis, havaya ateş açarak durdurdu | Video 27.07.2025 | 16:54
Serdar Ortaç’tan samimi açıklama: Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin! 00:41
Serdar Ortaç’tan samimi açıklama: Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin! 25.07.2025 | 19:51
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un minik yavruları Mylan, Maşallah dedirtti | Video 00:11
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un minik yavruları Mylan, "Maşallah" dedirtti | Video 24.07.2025 | 12:38
Gizem Karaca yeni doğan kızıyla paylaşım yaptı: Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım var! 00:09
Gizem Karaca yeni doğan kızıyla paylaşım yaptı: Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım var! 23.07.2025 | 18:53
Sibel Can Melisa Ural’a yöneltilen o soruyu böyle ti’ye aldı! 00:06
Sibel Can Melisa Ural'a yöneltilen o soruyu böyle ti'ye aldı! 22.07.2025 | 20:14
İdo Tatlıses oğullarını böyle uyuttu! İşte eğlenceli o paylaşım! 00:16
İdo Tatlıses oğullarını böyle uyuttu! İşte eğlenceli o paylaşım! 21.07.2025 | 21:06
İdo’dan annesi Derya Tuna’ya yürek ısıtan doğum günü sürprizi! | Video 00:17
İdo’dan annesi Derya Tuna’ya yürek ısıtan doğum günü sürprizi! | Video 19.07.2025 | 14:51
DJ Erdem Kınay’dan Simge Sağın itirafı: Bana kazık atıp gitti! 00:16
DJ Erdem Kınay’dan Simge Sağın itirafı: Bana kazık atıp gitti! 17.07.2025 | 00:31
Mert Ramazan Demir’den tenis şov! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! 00:14
Mert Ramazan Demir’den tenis şov! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! 16.07.2025 | 20:51
Dubai’den sonra Londra! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar milyonluk evini paylaştı | Video 00:24
Dubai’den sonra Londra! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar milyonluk evini paylaştı | Video 16.07.2025 | 13:56
Düğününde hamileliğini duyurmuştu! Beste Kökdemir, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı | Video 01:58
Düğününde hamileliğini duyurmuştu! Beste Kökdemir, bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı | Video 16.07.2025 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY