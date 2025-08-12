İş insanı Halit Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken çarpıştı! Günaydın gizemli kazanın detaylarına ulaştı

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi. Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.