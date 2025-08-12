Trend
İş insanı Halit Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken çarpıştı! Günaydın gizemli kazanın detaylarına ulaştı
İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Gemi kaptanı tutuklandı.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 07:33