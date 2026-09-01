İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!
Halka ait sahillerin duvarlar, iskeleler ve şezlonglarla kişisel kullanıma kapatılmasına yönelik tepkiler giderek büyüyor. Çeşme'de kamuya açık kıyıyı özel plaja dönüştürdüğü belirtilen iş insanı Hasan Aygıt'a ait yapıların kaldırılmasıyla sahil yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Artırılan denetimler, benzer girişimlere artık göz yumulmayacağını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:12