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İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

Halka ait sahillerin duvarlar, iskeleler ve şezlonglarla kişisel kullanıma kapatılmasına yönelik tepkiler giderek büyüyor. Çeşme'de kamuya açık kıyıyı özel plaja dönüştürdüğü belirtilen iş insanı Hasan Aygıt'a ait yapıların kaldırılmasıyla sahil yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Artırılan denetimler, benzer girişimlere artık göz yumulmayacağını ortaya koydu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:12
İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

Sanatçılar ve işadamları arasında yeni moda; kamuya ait sahilleri işgal edip kendi kullanımlarına tahsis etmek.

İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

Son olarak İzmirli işadamı Hasan Aygıt, Çeşme'deki sahili özel plaja çevirdi ama devlet tekrar milletin kullanımına açtı.

BÖYLEYDİ

İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

BÖYLE OLDU

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İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

KAMU MALINA GÖZ KOYUYORLAR

Bazı uyanıklar, milletin malına göz koymakta bir sakınca görmüyor! Daha önce Şahan Gökbakar, Marmaris'te evinin önüne özel iskele yaptırmıştı.

İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

Sinan Çetin ise Büyükada'daki sahile inen yola duvar örerek kendi bahçesine dahil etmişti.

İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

DENETİMLER ARTIRILDI
Bu kez de İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı bölgesinde halka açık sahili, özel plaja çeviren işadamı Hasan Aygıt ortaya çıktı. Ancak son dönemde artan denetimler, kamu alanını kapatan usulsüz uygulamalara geçit vermiyor.


Gökhan Çarmıklı, devlete ait alanı kendi mülküne katmıştı.

Güvenlik güçleri, Hasan Aygıt'ın işgal edip kişisel plajı haline getirdiği yapıyı yıkıp tekrar halkın kullanımına açtı. Devlet yaptığı denetimlerle milletin malına konanlara göz açtırmıyor.


Şahan Gökbakar, milletin malının üstüne 'Özel mülk' tabelası asmıştı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör