İşgalci ünlülere geçit yok! Halkın sahilini özel plaja çevirdi: Bu kez adres İzmir!

DENETİMLER ARTIRILDI

Bu kez de İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı bölgesinde halka açık sahili, özel plaja çeviren işadamı Hasan Aygıt ortaya çıktı. Ancak son dönemde artan denetimler, kamu alanını kapatan usulsüz uygulamalara geçit vermiyor.



Gökhan Çarmıklı, devlete ait alanı kendi mülküne katmıştı.

Güvenlik güçleri, Hasan Aygıt'ın işgal edip kişisel plajı haline getirdiği yapıyı yıkıp tekrar halkın kullanımına açtı. Devlet yaptığı denetimlerle milletin malına konanlara göz açtırmıyor.



Şahan Gökbakar, milletin malının üstüne 'Özel mülk' tabelası asmıştı.