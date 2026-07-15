Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde ilgi gördü. Işıl Yücesoy, bugün minik torunuyla poz verdi. Usta sanatçı Işıl Yücesoy, torunuyla çekilen yeni karesini paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı. İŞTE O POZLAR! Sevgi dolu anların yansıdığı fotoğrafta Yücesoy'un torununu kucağına alıp öptüğü görülüyor. Doğal ve içten görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri, anneanne ile torunun sıcak karesine 'Çok güzel bir an', 'Mutluluğunuz daim olsun' ve 'Sevgi dolu bir fotoğraf' gibi yorumlar yaptı. Türk müziğinin altın sesli çınarı Erol Evgin, sahnelerdeki güçlü performansı ve yarım asrı aşan müzik kariyeriyle nesilleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Her daim koruduğu zarafeti, dillerden düşmeyen klasikleşmiş eserleri ve kalplere dokunan yorumuyla 'yaşayan efsane' unvanını sonuna kadar koruyan usta sanatçı, son dönemde sosyal medya platformlarını da aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmıyor. Her paylaşımıyla ilgi odağı olan Evgin, son olarak konser öncesi kulisinde yayınladığı videoyla gündeme oturdu. Evgin 2 torunu Ozan ve Erol'la birlikte video çekip takipçilerinin beğenisine sundu. Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu çoktan geçtikleri görülen Ozan ve Erol, yakışıklılıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı Erol Evgin'in yakışıklı torunları görenleri şaşırttı | Video Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, usta sanatçının takipçileri 'Maşallah', 'Yakışıklık genetik' şeklinde çok sayıda yorum yaptı. Özellikle dedelerine olan benzerlikleri ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan yakışıklı torunlar, sosyal medyada gündeme geldi. PEKİ EROL EVGİN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TORUNLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? SİBEL CAN Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ve eşi Merve Ural, geçtiğimiz yılın ekim ayında kızlarına kavuşmuştu. Böylece ünlü sanatçı ilk kez babaanne olma sevinci yaşamıştı. İBRAHİM TATLISES 'İmparator' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle dikkat çeken torunu Berfin'de adından sıklıkla söz ettiriyor. FERDİ TAYFUR 2025 yılında vefatıyla herkesi hüzne boğan Ferdi Tayfur'un ilk göz ağrısı olan torunu Emirhan Turanbayburt'ta dedesiyle olan benzerliğiyle gündeme geliyor. ORHAN GENCEBAY Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın biricik torunu Efe Gencebay, ilgi odağı olan diğer isimler arasında yer alıyor.