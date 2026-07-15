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Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, minik torunuyla sosyal medyada pozlarını paylaştı. Işıl Yücesoy, minik torunuyla paylaşımının altına da duygu dolu bir not ekledi. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 15.07.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 22:18
Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde ilgi gördü.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Işıl Yücesoy, bugün minik torunuyla poz verdi.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, torunuyla çekilen yeni karesini paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

İŞTE O POZLAR!

Sevgi dolu anların yansıdığı fotoğrafta Yücesoy'un torununu kucağına alıp öptüğü görülüyor.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Doğal ve içten görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Takipçileri, anneanne ile torunun sıcak karesine "Çok güzel bir an", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Sevgi dolu bir fotoğraf" gibi yorumlar yaptı.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Türk müziğinin altın sesli çınarı Erol Evgin, sahnelerdeki güçlü performansı ve yarım asrı aşan müzik kariyeriyle nesilleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Her daim koruduğu zarafeti, dillerden düşmeyen klasikleşmiş eserleri ve kalplere dokunan yorumuyla "yaşayan efsane" unvanını sonuna kadar koruyan usta sanatçı, son dönemde sosyal medya platformlarını da aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmıyor.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Her paylaşımıyla ilgi odağı olan Evgin, son olarak konser öncesi kulisinde yayınladığı videoyla gündeme oturdu.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Evgin 2 torunu Ozan ve Erol'la birlikte video çekip takipçilerinin beğenisine sundu.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu çoktan geçtikleri görülen Ozan ve Erol, yakışıklılıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçı Erol Evgin'in yakışıklı torunları görenleri şaşırttı | Video

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, usta sanatçının takipçileri "Maşallah", "Yakışıklık genetik" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

Özellikle dedelerine olan benzerlikleri ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan yakışıklı torunlar, sosyal medyada gündeme geldi.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

PEKİ EROL EVGİN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TORUNLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

SİBEL CAN

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ve eşi Merve Ural, geçtiğimiz yılın ekim ayında kızlarına kavuşmuştu. Böylece ünlü sanatçı ilk kez babaanne olma sevinci yaşamıştı.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

İBRAHİM TATLISES

'İmparator' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle dikkat çeken torunu Berfin'de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

FERDİ TAYFUR

2025 yılında vefatıyla herkesi hüzne boğan Ferdi Tayfur'un ilk göz ağrısı olan torunu Emirhan Turanbayburt'ta dedesiyle olan benzerliğiyle gündeme geliyor.

Işıl Yücesoy minik torunuyla poz verdi: Benim yavrumun yavrusu…

ORHAN GENCEBAY

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın biricik torunu Efe Gencebay, ilgi odağı olan diğer isimler arasında yer alıyor.

#OZAN