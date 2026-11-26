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İsimlerini duymak bile tansiyon yükseltiyor: İşte Türk televizyon tarihinin en kötü 10 karakteri
İsimlerini duymak bile tansiyon yükseltiyor: İşte Türk televizyon tarihinin en kötü 10 karakteri
Kimi en yakınını sırtından vurdu, kimi ise sadece ekran karşısındakileri delirtmekten beslendi. Türk dizi tarihinin akıl sağlığımızla oynayan, adını duyduğumuzda bile tansiyonumuzu fırlatan en kötü 10 karakterini masaya yatırdık. Son yıllarda ekrana gelen yapımlardan da listeye girmeye hak kazanan isimler var!
Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:33