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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: "Biz yeniden başlamadık"
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: "Biz yeniden başlamadık"
Başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da son günlerde sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu son günlerde yeniden evlendiği eski eşiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Duygu Kumarki ile yeniden dünyaevine giren İsmail Hacıoğlu'nun düğünü büyük ilgi çekmişti. İkiliden düğün sonrası ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:34