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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: "Biz yeniden başlamadık"

Başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da son günlerde sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu son günlerde yeniden evlendiği eski eşiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Duygu Kumarki ile yeniden dünyaevine giren İsmail Hacıoğlu'nun düğünü büyük ilgi çekmişti. İkiliden düğün sonrası ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:34
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever'le yapmış, çift 2015'te boşanmıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşayan Hacıoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı.

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, eski eşine geri dönmüştü...

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Ancak aşklarına bir şans daha veren ikili birlikteliklerini sonlandırdıklarını bu sözlerle duyurmuştu:

"ORTAK HAYATIMIZA SON VERDİK"

Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak, ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Duygu Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklamıştı. Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta bulmuştu.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki yine barıştıklarını duyurdu. Çift sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşarak bir araya geldiklerini bu kareyle ilan etmişti.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

2016'da evlenip 2022'de boşanan Duygu Kumarki-İsmail Hacıoğlu çifti bir kez daha nikah masasına oturdu. Teknede gerçekleşen törene ikilinin yakın dostları ve ailesi katıldı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

"Yemin" isminde kızları olan çift, ayrı kaldıkları 5 yıl boyunca birçok kez beraberliklerine şans vermişti.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM GELDİ!
Düğün videolarını paylaşan çift, düğün sonrası ilk açıklamalarını sosyal medyadan yaptı. Takipçilerini duygulandıran paylaşımda şunları söyledi; ""Biz yeniden başlamadık; yarım kalan hikâyemizi tamamlamaya söz verdik." Yanımızda olan sadece sözleriyle değil gözleriyle de "İyi ki" diyen herkese çok teşekkür ederiz🫶🧿".

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

BABASI FENERBAHÇE'NİN YILDIZIYMIŞ...

Özel hayatındaki gelişmelere adından söz ettiren ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun eski Fenerbahçe futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusu olan Mehmet Hacıoğlu, 2014 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Göksel Arsoy- Gökhan Arsoy

Baba oğul

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Macit Flordun-Tardu Flordun

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Ali Şen-Şener Şen

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Şener Şen-İnci Şen

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: Biz yeniden başlamadık

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha