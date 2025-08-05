İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlenmişti! Düğün sonrası ilk sözleri dikkat çekti: "Biz yeniden başlamadık"

Ancak aşklarına bir şans daha veren ikili birlikteliklerini sonlandırdıklarını bu sözlerle duyurmuştu:

"ORTAK HAYATIMIZA SON VERDİK"

Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak, ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.