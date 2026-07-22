İsmail Yüksek-Esen Matraş evliliğine ‘mutlak butlan’ kararı çıkar mı?

Bu nikâhın benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş." Konuyla ilgili Esen-İsmail Yüksek çiftinden bir açıklama gelmezken Esen Matraş'ın düğün sonrası sosyal medya hesabında soyadını güncellemesi ve "Esen Yüksek" şeklinde değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.