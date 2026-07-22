İsmail Yüksek-Esen Matraş evliliğine ‘mutlak butlan’ kararı çıkar mı?
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın evliliği, düğün sonrası ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Esen Matraş'ın babası Emre Matraş, nikah sırasında kızının biyolojik babası yerine üvey babasının adını söylediğini öne sürerek, "Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu nikah geçersizdir" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, "Nikah sırasında yanlış beyanda bulunulması evliliği geçersiz kılar mı?" sorusu da merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:09
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:22