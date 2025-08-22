'Schindler'in Listesi'ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu."