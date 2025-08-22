Trend Galeri Trend Magazin 'Schindler'in Listesi'ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusuna Nazi benzetmesi yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 22.08.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:16
Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Bardem, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

VİDEOYA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrailli keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca şu ifadeleri paylaştı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu."

Bardem, "Bugün, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor." ifadelerini kullandı.

