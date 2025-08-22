Trend
'Schindler'in Listesi'ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi
İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusuna Nazi benzetmesi yaptı.
Giriş Tarihi: 22.08.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:16