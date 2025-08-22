'Schindler'in Listesi'ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi | Video

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusuna Nazi benzetmesi yaptı.