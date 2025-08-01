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İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake'ten "amansız hastalık" itirafı dünyayı şoke etti: "Dayanılmaz ağrılar içindeyim..."
İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake'ten "amansız hastalık" itirafı dünyayı şoke etti: "Dayanılmaz ağrılar içindeyim..."
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını ve kendisine amansız bir hastalığın teşhisi konduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. 44 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı, açıklamasını İstanbul'un da içerisinde bulunduğu unutulmaz Forget Tomorrow dünya turnesini tamamlamasının hemen ardından yaptı.
Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:56