İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake'ten "amansız hastalık" itirafı dünyayı şoke etti: "Dayanılmaz ağrılar içindeyim..."

"SAHNEDEKİ ZORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİM"

"Devam ettiğim için çok mutluyum." diyen Timberlake, bu kararla hem kendi zihinsel dayanıklılığını kanıtladığını hem de seyircilerle beraber unutulmaz anılar yaşadığını vurguladı.

Hayranlarına karşı şeffaf olmanın, yaşadığı zorlukların yanlış anlaşılmaması için önemli olduğunu ifade etti.