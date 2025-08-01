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İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake'ten "amansız hastalık" itirafı dünyayı şoke etti: "Dayanılmaz ağrılar içindeyim..."

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını ve kendisine amansız bir hastalığın teşhisi konduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. 44 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı, açıklamasını İstanbul'un da içerisinde bulunduğu unutulmaz Forget Tomorrow dünya turnesini tamamlamasının hemen ardından yaptı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:56
İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Timberlake, Instagram hesabından paylaştığı samimi mesajında, "Turne ve festival programı üzerine düşünürken, sizinle başımdan geçenleri paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Sağlık sorunları nedeniyle sahnede bazen dayanılmaz sinir ağrıları çektiğini, aşırı yorgunluk ve hastalık hissine kapıldığını belirten şarkıcı, bu zorlukların nedenini sonunda Lyme hastalığı teşhisiyle öğrendiğini söyledi.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

"AMANSIZ VE ZORLU BİR HASTALIK"

Lyme hastalığı, genellikle kene ısırığıyla bulaşan ve eklem ağrısı, baş ağrısı gibi pek çok şikayete neden olan bir enfeksiyon. Timberlake, Mirror gazetesinde belirtilen belirtiler doğrultusunda, bu hastalığın hem fiziksel hem de zihinsel olarak "amansız ve yıpratıcı" olduğunu dile getirdi.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

"Teşhisi aldığımda çok şaşırdım ama en azından sahnedeyken neden bu kadar sinir ağrısı çektiğimi, neden bazen kendimi hasta ve bitkin hissettiğimi anlamış oldum." diyerek yaşadığı süreci anlattı.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Justin, hastalığın ilerlemesiyle karşı karşıya kaldığında iki seçenek arasında kaldığını açıkladı: "Turneye ara vermek mi yoksa mücadele edip devam etmek mi?"

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Şarkıcı, müziğin ve sahnede olmanın kendisine verdiği keyfin, bedeninin yaşadığı zorluklardan çok daha ağır bastığını belirtti ve devam etme kararını verdiğini söyledi.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

"SAHNEDEKİ ZORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİM"

"Devam ettiğim için çok mutluyum." diyen Timberlake, bu kararla hem kendi zihinsel dayanıklılığını kanıtladığını hem de seyircilerle beraber unutulmaz anılar yaşadığını vurguladı.

Hayranlarına karşı şeffaf olmanın, yaşadığı zorlukların yanlış anlaşılmaması için önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Mesajında ayrıca Lyme hastalığı ile mücadele eden diğer kişilere de destek olmak istediğini söyleyen ünlü sanatçı, turnede kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sundu.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

"Sahnede olmak ve canlı müziği sizlerle paylaşmak tarif edilemez bir duygu. Bu bir frekans, bir titreşim ve benim için kutsal." dedi.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Gelecekte sahneye çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bir planı olmadığını belirten Justin Timberlake, "Bu süreç benim için efsanevi anlarla doluydu ve hep öyle kalacak." sözleriyle kariyerine dair duygularını paylaştı.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

AİLEYE MİNNETTARLIK

Son olarak, eşi ve çocuklarına sevgisini dile getiren Timberlake, "Siz benim kalbim ve evimsiniz. İyileşme yolundayım." mesajıyla yazısını tamamladı.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Hayranları ise kısa sürede Justin Timberlake'in Instagram gönderisine yoğun destek mesajları bıraktı. Bazıları "Açıklığın ve devam eden mücadelen için teşekkürler! Seni bu turnede üç kez izledim ve her seferinde muhteşemdin!" derken, başka bir hayran "Dinlen ve kendine iyi bak, kardeşim." yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise "Hastalıkla savaşında sana enerji ve şifa diliyorum, emeklerin için minnettarız." ifadelerini paylaştı.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, Borrelia bakterisinin kene ısırığı yoluyla insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkar. Erken belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deri döküntüleri bulunur.

İstanbul konserinden sonra açıkladı! Justin Timberlake’ten amansız hastalık itirafı dünyayı şoke etti: Dayanılmaz ağrılar içindeyim...

Tedavi edilmezse kronik eklem ve sinir sorunlarına yol açabilir. Hastalık, özellikle Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde yaygındır ve erken tanı ile başarıyla tedavi edilebilir.