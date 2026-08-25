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İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! 'Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke'
İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! "Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke"
Nişantaşı'nda objektiflere takılan efsanevi rock müzisyeni Dave Evans, İstanbul ziyareti sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki döneme dair projeleri için temaslarda bulunan dünyaca ünlü isim, Türkiye'ye olan hayranlığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:35