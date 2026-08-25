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İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! "Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke"

Nişantaşı'nda objektiflere takılan efsanevi rock müzisyeni Dave Evans, İstanbul ziyareti sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki döneme dair projeleri için temaslarda bulunan dünyaca ünlü isim, Türkiye'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:35
İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Efsanevi rock grubu AC/DC'nin ilk solisti olarak müzik dünyasında adından söz ettiren Galli doğumlu Avustralyalı sanatçı Dave Evans, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

"TÜRKİYE GÜVENİLİR VE KORUNAKLI ÜLKE"

Gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladığı projeler için İstanbul'a geldiğini belirten dünyaca ünlü müzisyen, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Yeniden geleceğim. Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke... Her yeri keyifle geziyorum. İstanbul'da gelecek şubat ayında konserler olacak, onun için geldim. Görüşmeler yapıyorum" dedi.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Snob Magazin'de yer alan habere göre sanatçı, "Türkiye'de takip ettiğiniz rock müzisyeni var mı?" sorusunu, "Boğaz turuna katıldım orada güzel bir gösteri vardı. Türk müziği harikaydı. Türk müziği dinliyorum ama bir isim veremiyorum" şeklinde yanıtladı.

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İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

"DÜNYANIN EN GÜZEL YEMEK YERİ TÜRKİYE'DE"

Türk mutfağı hakkındaki düşüncelerini de paylaşan usta müzisyen, "Dünyanın en güzel yemek yeri Türkiye'de... Bütün yemekleri beğeniyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaşmıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmemişti.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada "Yaz serserileri" notuyla paylaşmıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

"TÜRKİYE'DE ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

Bodrum'da hala tatiline devam eden İngiliz oyuncu, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz" diye konuştu.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşmişti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlatmıştı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

İstanbul’a geldi, hayranlığını gizleyemedi! Ünlü şarkıcıdan övgü yağmuru! Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmemişti.