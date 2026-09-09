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İstanbullu Gelin dizisinin Bade'sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!
İstanbullu Gelin dizisinin Bade'sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!
'İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Bade karakteriyle tanınan Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan ile dünyaevine girdi. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:43