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İstanbullu Gelin dizisinin Bade'sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

'İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Bade karakteriyle tanınan Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan ile dünyaevine girdi. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:43
İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!
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Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan, aşklarını evlilikle taçlandırdı.

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz nisan ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Koyuncuoğlu, bu kez nikah mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

Ünlü oyuncunun nikah pozlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

İstanbullu Gelin dizisinin Bade’sinden sürpriz haber! Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan evlendi!

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI