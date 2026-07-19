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İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!
İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!
Ünlü şarkıcı İpek Açar, yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşme kararı almıştı. İpek Açar'ın Bodrum'daki muhteşem villası görenlerin beğenisini topladı. İşte İpek Açar'ın muhteşem evi ve dikkat çeken açıklamasının detayları!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 18:55