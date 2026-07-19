İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

"EVLAT EDİNECEKKEN HAMİLE KALDIM"

Eşiyle birlikte taşınma sürecini anlatan İpek Açar, "Uçakta Alper'e dedim ki yapacaksak yapalım hemen Bodrum'a taşınalım. Alper de 'kolaylıkla olursa neden olmasın' dedi. Biz 15 gün içinde Ataşehir'deki evimizi kiraya verdik ve Bodrum'a taşındık. İstediğimiz bölgeden ve istediğimiz gibi bir ev bulduk. Bodrum bize Ömer'imizi getirdi Evlat edinecekken hamile kaldım. Ona hamile kaldım. Ailenin neşesi oldu." dedi.