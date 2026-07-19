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İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Ünlü şarkıcı İpek Açar, yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşme kararı almıştı. İpek Açar'ın Bodrum'daki muhteşem villası görenlerin beğenisini topladı. İşte İpek Açar'ın muhteşem evi ve dikkat çeken açıklamasının detayları!

Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 18:55
İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Usta sanatçı Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı bulunan İpek Açar, Kayahan'ın 2015 yılındaki vefatının ardından 2019'da müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

"EVLAT EDİNECEKKEN HAMİLE KALDIM"

Eşiyle birlikte taşınma sürecini anlatan İpek Açar, "Uçakta Alper'e dedim ki yapacaksak yapalım hemen Bodrum'a taşınalım. Alper de 'kolaylıkla olursa neden olmasın' dedi. Biz 15 gün içinde Ataşehir'deki evimizi kiraya verdik ve Bodrum'a taşındık. İstediğimiz bölgeden ve istediğimiz gibi bir ev bulduk. Bodrum bize Ömer'imizi getirdi Evlat edinecekken hamile kaldım. Ona hamile kaldım. Ailenin neşesi oldu." dedi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Ünlü şarkıcı İpek Açar, Bodrum'daki evinin kapılarını da ilk kez hayranlarına açtı.

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İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

4 YIL ÖNCE İSTANBUL'DAN BODRUM'A TAŞINDI

Bodrum'da sakin bir aile hayatı yaşayan İpek Açar, yaşadığı eviyle herkesi hayran bıraktı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İKİ KATLI VİLLASI GÖZ KAMAŞTIRDI

İpek Açar'ın iki katlı havuzlu villası dışarıdan böyle görüntülendi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Havuz ve evin bahçesi ferahlığıyla göz kamaştırdı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

SALONDA BEYAZ VE KAHVERENGİ TONLAR

Evin salonunda beyaz ve kahverengi hakim.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

TABLO DİKKAT ÇEKTİ

Salonun ışık aldığı görülüyor. Beyaz ve kahverengi dekorasyonun yanı sıra kullanılan tablo da salona renk katmış.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Salon tavanında bulunan ışık detayları da dikkat çekici.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Mutfakta beyaz ve gri tonlara yer verildi. Ünlü sanatçı, mutfağında fazlalıktan uzak bir dekorasyon tercih etti.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Mutfaktan balkona açılan camlar, mutfağı daha aydınlık yapmış.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İşte İpek Açar'ın Bodrum'daki muhteşem evi!

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İşte İpek Açar'ın Bodrum'daki muhteşem evi!

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İşte diğer ünlü isimlerin evleri...

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

"İŞLERİMİN OLDUĞU YERDE RAHAT ETMEYİ SEVİYORUM"

Türkiye'nin farklı yerlerinde yatırımları bulunan Safiye Soyman, daha önce yaptığı bir açıklamada İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evlerinin olduğunu belirtmişti.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Gayrimenkul zengini ünlü şarkıcı, farklı şehirlerde ev sahibi olmasıyla ilgili olarak; "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde yoğunlaşıyor. Ben de gittiğim yerde kendi düzenimde rahat etmeyi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Ünlü ismin peruklarının bulunduğu giyinme odası da dikkat çeken yerler arasındaydı. Soyman, kutulayarak hazırladığı perukları için ise, "Nereye gidersem yanımda taşırım, hazır şekilde bekliyorlar" dedi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER'İN EVİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

İstanbul’u terk edip 4 yıl önce yerleşmişti! İpek Açar’ın Bodrum’daki muhteşem villası hayran bıraktı!

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.