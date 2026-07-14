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Tuba Ünsal'ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Murat Pilevneli'nin galerisini kapatmasının ardından özel hayatında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galerisinin kapısına kilit vurmak zorunda kalan Pilevneli, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği üçüncü eşi Senem Hanım'dan da oldu.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:23
Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Türkiye'deki sanat ortamı için heyecan uyandıran işlere imza atan Murat Pilevneli, sanat işinde ne kadar iyiyse, ikili ilişkilerinde ve ticari işlerinde o kadar kötü!

Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Eski eşi Tuba Ünsal'ın bulduğu yatırımcı sayesinde ekonomik krizden kurtulduğunu yazdığım Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinin üzerinde kiralık ilanını görünce şaşırıp araştırdım!

Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Meğer yatırımcısı ile ters düşmüş ve yatırımcısı da desteğini çekmiş. Murat Pilevneli de galerisinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmış. Bu arada işinden olan Murat Bey'in, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği üçüncü eşi Senem Hanım'dan da olduğunu öğrendim!

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Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Senem Hanım, oğulları Can'ı da alıp evi terk etmiş! Ülkemizdeki sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevrneli, 2001 yılında kurduğu galeriye 2010'da Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcıyı ortak almış; sonrasında onlarla da arası bozulunca, kalan hissesini de devredip ayrılmıştı.

Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Galeri, halen varlığını sürdürürken, Murat Bey'in 2017'de kurduğu boyadını taşıyan galerinin akıbeti bakalım ne olacak?

Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!
Haber Girişi Pınar Efe - Editör