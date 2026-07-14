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Tuba Ünsal'ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!
Tuba Ünsal'ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Murat Pilevneli'nin galerisini kapatmasının ardından özel hayatında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galerisinin kapısına kilit vurmak zorunda kalan Pilevneli, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği üçüncü eşi Senem Hanım'dan da oldu.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:23