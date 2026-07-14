Tuba Ünsal’ın batmaktan kurtardığı eski eşi işte de aşkta da kaybetti! Murat Pilevneli galerisini kapattı, eşi terk etti!

Meğer yatırımcısı ile ters düşmüş ve yatırımcısı da desteğini çekmiş. Murat Pilevneli de galerisinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmış. Bu arada işinden olan Murat Bey'in, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği üçüncü eşi Senem Hanım'dan da olduğunu öğrendim!