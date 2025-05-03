Trend
Galeri
Trend Magazin
İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!
İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!
Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe'nin mutlu günü! Fırat Altınmeşe bugün hayatını sevgilisi Gizem Öztüre'yle birleştirdi. Çift, düğün sonrası karelerle sosyal medyaya damga vurdu. İşte o kareler!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:49