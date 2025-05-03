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İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe'nin mutlu günü! Fırat Altınmeşe bugün hayatını sevgilisi Gizem Öztüre'yle birleştirdi. Çift, düğün sonrası karelerle sosyal medyaya damga vurdu. İşte o kareler!

Giriş Tarihi: 03.05.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:49
İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

Şarkıcı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altınmeşe'den müjdeli haber geldi.

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

BUGÜN EVLENDİ

Fırat Altunmeşe, 2 yıldır birlikte olduğu Gizem Öztüre ile bugün evlendi.

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Yurtdışında düzenlenen nikah sonrası çift, çekildikleri pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

ÜNLÜ İSİMLERDEN DE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Bige Önal, İlayda Alişan ve Derya Şensoy gibi ünlü isimler de Fırat Altınmeşe'yi tebrik etti ve mesajlarını yayınladı.

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe bugün evlendi! İşte düğün sonrası ilk kareler!

İşte o kare!