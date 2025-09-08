Trend
İzzet Özilhan’la 14 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Yasemin Ergene sosyal medyadan ‘Özilhan’ soyadını kaldırdı!
Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sessiz sedasız ve tek celsede sonlandırdı. Yasemin Ergene'den bugün yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldırdı.
Giriş Tarihi: 08.09.2025 22:16