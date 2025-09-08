Trend Galeri Trend Magazin İzzet Özilhan’la 14 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Yasemin Ergene sosyal medyadan ‘Özilhan’ soyadını kaldırdı!

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sessiz sedasız ve tek celsede sonlandırdı. Yasemin Ergene'den bugün yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldırdı.

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, geçtiğimiz günlerde eski eşi İzzet Özilhan'la evliliğini sessiz sedasız ve tek celsede sona erdirdi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YENİ HAMLE

Yaptığı açıklamayla magazin gündeminde bir anda gündem olan ünlü oyuncudan yeni bir hamle geldi.

YENİ HAMLESİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

14 yıllık evliliğini sonlandıran Ergene, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı hamleye bu kez dikkat çekti.

'ÖZİLHAN' SOYADINI KALDIRDI

Ünlü oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldırdı.

KİRASI 825 BİN LİRA
Ayrılığın ardından Yasemin Ergene kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvadı.

Sosyetik oyuncu, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.

ÜNLÜLERİN GÖZDESİ
Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.