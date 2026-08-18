Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Öte yandan, disiplini ve güçlü duruşuyla Japonya'da göğsümüzü kabartan Fadik Sevin Atasoy'un bu azmini ve yeteneğini nereden aldığı da merak konusu oldu. Sanatçı bir aileden gelen ve Türk tiyatrosu ile sinemasının usta oyuncularından Emel Göksu'nun kızı olan Atasoy, annesinden devraldığı yetenek mirasını oyunculukla sınırlı tutmayıp sınır ötesi başarılara taşımaya devam ediyor.