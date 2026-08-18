Trend Galeri Trend Magazin Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan'dan yorum gecikmedi...

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan'dan yorum gecikmedi...

Japonya'daki samuraylık eğitimiyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy, zorlu süreçten yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun gurur dolu ifadelerine ve disiplin vurgusuna Seda Sayan da kayıtsız kalamadı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 08:56
Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

'Kardeşlerim' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Fadik Sevin Atasoy, son dönemde oyunculuk kariyerinin ötesine geçen sıra dışı bir adımla adından söz ettiriyor.

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Farklı kültürlere olan merakı ve çok yönlü sanatçı kişiliğiyle bilinen deneyimli oyuncu, bu kez sınırlar ötesinden gelen sürpriz bir gelişmeyle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Japonya'da tarihte ilk kez kadınlara özel açılan samuraylık okuluna kabul edilen isimler arasında yer alan Atasoy, zorlu eğitim sürecine kesintisiz devam ediyor.

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Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Geçtiğimiz yıl başlayan bu serüvenden yeni kareler paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı son gönderide samuraylık disiplininin özetleyen şu ifadelere yer verdi:

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

"GURUR DUYUYORUM"

"Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç, saldırmakta değil; cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükûnetini koruyabilmektedir."

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Atasoy'un bu anlamlı notu ve paylaştığı yeni kare kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Ünlü isimlerin de kayıtsız kalamadığı paylaşıma ilk desteklerden biri ise magazin dünyasının sevilen ismi Seda Sayan'dan geldi. Seda Sayan, oyuncunun bu gururlandıran paylaşımının altına alkış emojileri ekleyerek meslektaşına destek verdi.

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

Öte yandan, disiplini ve güçlü duruşuyla Japonya'da göğsümüzü kabartan Fadik Sevin Atasoy'un bu azmini ve yeteneğini nereden aldığı da merak konusu oldu. Sanatçı bir aileden gelen ve Türk tiyatrosu ile sinemasının usta oyuncularından Emel Göksu'nun kızı olan Atasoy, annesinden devraldığı yetenek mirasını oyunculukla sınırlı tutmayıp sınır ötesi başarılara taşımaya devam ediyor.

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ATA DEMİRER-AYTEN DEMİRER

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ AYSUN HELVACIOĞLU

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

ALİNA BOZ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

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Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

NESLİHAN ATAGÜL

Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan’dan yorum gecikmedi...

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ