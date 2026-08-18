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Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan'dan yorum gecikmedi...
Japonya’da kadın samuray eğitimi alan ilk isimler arasında! Oyuncu Fadik Sevin Atasoy’dan gururlandıran paylaşım: Seda Sayan'dan yorum gecikmedi...
Japonya'daki samuraylık eğitimiyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy, zorlu süreçten yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun gurur dolu ifadelerine ve disiplin vurgusuna Seda Sayan da kayıtsız kalamadı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 08:56