Javier Bardem’den Adidas'a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: "Elleri kanlı olan adamı seçtiniz..."

Boykot neden yapılır sorusunun cevabı, aslında Javier Bardem ve benzeri isimlerle, bizim ünlüler arasındaki çap farkını tam da burada ortaya koyuyor. Boykotu mazlumun yanında durmanın, küresel tekellere karşı ses yükseltmenin bir aracı mı yoksa siyasi hesaplaşmanın bir enstrümanı mı olarak görüyorsun? Bu sorunun cevabı bir çok şeyi de gözler önüne seriyor. Bardem, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaptığı soykırıma karşı durduğu için buna destek veren Adidas'ı boykot ediyor.