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Javier Bardem’den Adidas'a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: 'Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...'
Javier Bardem’den Adidas'a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: "Elleri kanlı olan adamı seçtiniz..."
Adidas'ın Gazze'de görev yaptığı belirtilen eski bir İsrail askerine reklam kampanyasında yer vermesi büyük tepki topladı. Sessizliğini bozan Javier Bardem, "Adidas, ellerinde kan olan bir adamı seçti" sözleriyle markaya sert çıktı ve boykot çağrısı yaptı. Ünlü oyuncunun gündeme oturan çıkışının ardından gözler Türkiye'deki ünlü isimlere çevrildi.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 06:39