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Javier Bardem’den Adidas'a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: "Elleri kanlı olan adamı seçtiniz..."

Adidas'ın Gazze'de görev yaptığı belirtilen eski bir İsrail askerine reklam kampanyasında yer vermesi büyük tepki topladı. Sessizliğini bozan Javier Bardem, "Adidas, ellerinde kan olan bir adamı seçti" sözleriyle markaya sert çıktı ve boykot çağrısı yaptı. Ünlü oyuncunun gündeme oturan çıkışının ardından gözler Türkiye'deki ünlü isimlere çevrildi.

TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 11.09.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 06:39
Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...
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Ünlü spor markası Adidas'ıreklam kampanyası çok tepki topladı. Reklamında, Gazze'deki operasyonlarda görev almış ve orada bir bacağını kaybetmiş İsrail askerine yer vermesi büyük bir aymazlıktır. Gazze'deki soykırıma heralde açıktan daha fazla destek veremezdi Adidas. Tabii bu reklam kampanyası sonrasında küresel ölçekte bir çok eleştirinin de hedefi oldu.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Bunun en başında ise ünlü oyuncu Javier Bardem geliyor. Kendisi Gazze konusunda ortaya koyduğu onurlu duruş ile hepimizin takdirini toplamış bir isim. 'Adidas, ellerinde kan olan bir adamı seçti' diyerek markaya yönelik boykot çağrısında bulundu.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Uluslararası medyada geniş yer bulan bu boykot çağrısını görünce bizim ülkede de Adidas'a yönelik benzer bir boykot çağrısı yapan ünlü isimler var mı diye araştırdım. Ama ne yazık bu olayda çekimser davrandıklarını gördüm. Halbuki bizdeki bazı 'ünlüler' boykotu çok seviyor biliyorsunuz. Hatırlarsanız, Özgür Özel'in çağrısıyla yerli markalarımızı günlerce boykot eden paylaşımlar yapmışlardı.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Boykot neden yapılır sorusunun cevabı, aslında Javier Bardem ve benzeri isimlerle, bizim ünlüler arasındaki çap farkını tam da burada ortaya koyuyor. Boykotu mazlumun yanında durmanın, küresel tekellere karşı ses yükseltmenin bir aracı mı yoksa siyasi hesaplaşmanın bir enstrümanı mı olarak görüyorsun? Bu sorunun cevabı bir çok şeyi de gözler önüne seriyor. Bardem, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaptığı soykırıma karşı durduğu için buna destek veren Adidas'ı boykot ediyor.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Bardem'in boykot çağrısı modern zamanda en onurlu sanatçı tavırlarından biri olarak hafızalarımıza kazınacaktır. Peki, bizde boykot çağrısı yapan ünlü isimlerin amacı neydi?

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Siyasetteki kutuplaşmanın, körü körüne yapılan mahalle kavgalarının öfke ve nefret kusma aracıydı. Üstelik, ekonomiye zarar vereceğini bile bile yerli markalar hedef alınmıştı.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Yani bizim ünlüler, Bardem gibi Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve küresel tekellere karşı risk alıp bunu dünyaya haykırmak için yapmıyor boykotu.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Bunun yerine yerel markaları, iç politikanın malzemesi haline getirerek siyasi hesaplaşma peşine düşmek için yapıyor. Boykot, amacı doğru konulduğunda erdemli bir eylem biçimidir.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Tıpkı Javier Bardem'in yaptığı gibi… Gazze halkının gördüğü zulme karşı Bardem'in göstermiş olduğu vicdanlı tavrı, milyonlarca insanın kalbinden geçenleri söyleyerek yaptığı boykot çağrısı insanlık adına çok önemli bir duruştur.

Javier Bardem’den Adidas’a karşı onurlu duruş! Boykot çağrısını duyurdu: Elleri kanlı olan adamı seçtiniz...

Umarım bizim ünlüler de siyasi kutuplaşma üretmek yerine Bardem'den ders alırlar …

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör