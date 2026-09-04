Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Cildinin istediğinden biraz daha gevşek olmasını göze alabileceğini söyleyen yıldız, doğal yüz hareketlerini kaybetmek yerine sağlıklı ve canlı görünen bir cildi tercih ediyor. Lawrence ayrıca son dönemde popülerleşen yağ transferi işlemlerine karşı temkinli olduğunu, sonuçları görmek için başkalarının deneyimlerini takip ettiğini anlattı.