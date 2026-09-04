Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı
Hollywood'un doğal güzelliği ve samimi açıklamalarıyla tanınan yıldızı Jennifer Lawrence, estetik operasyonlar hakkındaki itirafıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yüzünde yaptırmayı çok istediği işlemi açıklarken neden cesaret edemediğini de tek cümleyle anlattı. Açıklamasının ardından tüm dünyada"güzellik ve estetik baskısının" geldiği durum tartışma konusu haline geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:29