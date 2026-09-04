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Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Hollywood'un doğal güzelliği ve samimi açıklamalarıyla tanınan yıldızı Jennifer Lawrence, estetik operasyonlar hakkındaki itirafıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yüzünde yaptırmayı çok istediği işlemi açıklarken neden cesaret edemediğini de tek cümleyle anlattı. Açıklamasının ardından tüm dünyada"güzellik ve estetik baskısının" geldiği durum tartışma konusu haline geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:29
Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Oscar ödüllü oyuncu, güzellik ve yaşlanma üzerine yaptığı açıklamalarda küçük dozlarda botoks uygulattığını saklamadı. Yüzündeki belirgin bir bölgeyi değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Lawrence'ın sözleri, sosyal medyada yeni bir estetik tartışmasının başlamasına neden oldu.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

JENNİFER LAWRENCE YAPTIRMAK İSTEDİĞİ ESTETİĞİ AÇIKLADI

Vogue'a konuşan Jennifer Lawrence, yanak ile çene kemiği arasındaki yağ dokusunun alınmasını sağlayan "bişektomi" operasyonunu yaptırmak istediğini açıkladı. Ancak dünyaca tanınan bir oyuncu olması nedeniyle yüzündeki değişikliğin hemen fark edileceğini düşünen Lawrence, şimdilik bu işlemden uzak duruyor.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Ünlü yıldız, kararını esprili bir dille anlatırken operasyonu yaptırması hâlinde "herkesin bunu anlayacağını" söyledi. Lawrence'ın özellikle dolgun yanaklarından söz etmesi, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

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Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

YÜZ HAREKETLERİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

36 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak "baby botoks" adı verilen düşük dozlu botoks uygulamalarından yararlandığını da itiraf etti. Ancak oyunculuk mesleği nedeniyle yüz ifadelerini ve mimiklerini koruması gerektiğini vurgulayan Lawrence, daha yoğun uygulamalara mesafeli yaklaştığını belirtti.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Cildinin istediğinden biraz daha gevşek olmasını göze alabileceğini söyleyen yıldız, doğal yüz hareketlerini kaybetmek yerine sağlıklı ve canlı görünen bir cildi tercih ediyor. Lawrence ayrıca son dönemde popülerleşen yağ transferi işlemlerine karşı temkinli olduğunu, sonuçları görmek için başkalarının deneyimlerini takip ettiğini anlattı.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

İKİNCİ DOĞUMDAN SONRA ESTETİK PLANI YAPMIŞTI

Jennifer Lawrence daha önce de ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından göğüs estetiği yaptırmayı düşündüğünü açıklamıştı. People'ın aktardığına göre oyuncu, ilk doğumdan sonra vücudunun büyük ölçüde eski hâline döndüğünü ancak ikinci doğumun ardından aynı süreci yaşamadığını söylemişti.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Lawrence, yüzüne germe operasyonu yaptırdığı yönündeki iddiaları ise reddetmişti. Bununla birlikte ilerleyen yıllarda yüz germe dâhil çeşitli estetik seçeneklerini değerlendirebileceğini belirterek bu konuda kesin bir karşıtlığı bulunmadığını göstermişti.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

GÜZELLİK SALONLARINDAN HOŞLANMADIĞINI SÖYLEDİ

Estetik işlemler konusunda açık konuşan Lawrence, klasik güzellik rutinlerinden ise pek hoşlanmadığını anlattı. Saç boyatmayı ve uzun süre tırnak salonunda kalmayı sıkıcı bulduğunu söyleyen oyuncu, buna karşılık cilt bakımlarına inandığını belirtti.

Jennifer Lawrence’dan şaşırtan estetik itirafı! Yaptırmak istediği işlemi açıkladı

Retinoid içerikli bakım uygulamalarından yararlanan Lawrence, güneş lekelerini kontrol altında tutmak için yüzünü güneşten korumaya da özen gösteriyor. Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları, Hollywood'daki güzellik baskısını ve yıldızların fiziksel değişimleri üzerinde oluşan yoğun kamuoyu ilgisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör