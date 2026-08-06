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Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Beverly Hills'teki muhteşem villasıyla bir dönem ilgi toplamıştı. Jennifer Lopez, Beverly Hills'teki o evi satışa çıkarttı. İşte ünlü yıldızın muhteşem o evi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 02:27
Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uzun süre Beverly Hills'te yaşadığı malikaneyle adından söz ettirmişti.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

EVİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

İkizleriyle birlikte yaşadığı evi görenler, hayran kaldı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

MUHTEŞEM MALİKANESİNİ SATIŞA ÇIKARTTI

Ünlü yıldız, muhteşem malikanesini satışa çıkarttı.

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Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

SICAK VE DOĞAL DEKORASYON

Görkemli malikaneden paylaşılan kareler, modern mimariyi sıcak ve doğal dekorasyonla buluşturuyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

DİKKAT ÇEKEN BÖLÜMLER ARASINDA YER ALIYOR

Fotoğraflarda geniş bahçe ve havuzun çevresine yerleştirilmiş ahşap oturma grupları, açık hava yaşam alanının adeta bir butik otel konforunda tasarlandığını gösteriyor. Nötr tonlardaki minderler, büyük şemsiyeler ve ferah oturma düzeni, evin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

SICAK ATMOSFER

Malikanenin salonunda ise tavandan tabana uzanan sürgülü cam kapılar sayesinde iç ve dış mekanlar tek bir yaşam alanı gibi kullanılıyor. Büyük gri koltuklar, sade sehpa dekorasyonu ve doğal ışık, minimalist ama sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Evin mutfağı da lüks detaylarıyla öne çıkıyor. Beyaz mermer ada tezgâhı, yüksek tavanlar ve tavandan sarkan dekoratif hasır aydınlatmalar modern tasarıma doğal dokunuş katarken, geniş pencereler sayesinde mutfak gün boyu doğal ışık alıyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve evleri...

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ!

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

SEDA SAYAN

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Jennifer Lopez Beverly Hills’te muhteşem malikanesini satışa çıkarttı!

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.