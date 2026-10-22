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Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya'da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Johnny Depp ile yaşadığı şiddet iddiaları ve milyon dolarlık karalama davasıyla günlerce dünya gündeminden düşmeyen Amber Heard, fırtınalı geçmişine sünger çekti. Hollywood'un ışıklarını ve lüks yaşamını arkasında bırakarak ABD'den kaçan ünlü oyuncu, 3 çocuğuyla birlikte İspanya'da ortaya çıktı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:20
Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Bir zamanlar Hollywood'un en çok aranan ve konuşulan isimlerinden biri olan Amber Heard, ışıltılı kariyerini ve ABD'deki yaşamını geride bırakarak çocuklarıyla birlikte İspanya'da gözlerden uzak, sakin bir hayat kurdu.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Başkent Madrid'de üç çocuğuyla vakit geçiren ve tüm zamanını ailesine adayan 40 yaşındaki oyuncu, sinema dünyasının pırıltılı ışıklarına adeta sünger çekti.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSAN ÇALKANTILI SÜREÇ

Amber Heard'ün hayatındaki bu radikal değişimin arkasında, sinema tarihinin en olaylı boşanma ve karalama davalarından biri yatıyor.

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Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

2015 yılında evlendiği Johnny Depp'e 15 ay sonra boşanma davası açan Heard, şiddet ve istismar iddialarıyla gündeme gelmişti.2016'da varılan 7 milyon dolarlık anlaşmanın ardından sular bir nebze durulsa da asıl kırılma noktası 2018 yılında yaşandı. Heard'ün isim vermeden kaleme aldığı makale sonrası Johnny Depp, itibarının zedelendiği gerekçesiyle 50 milyon dolarlık karalama davası açtı.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Milyonların canlı yayında takip ettiği, şok edici iddianamelerin ve ses kayıtlarının havada uçuştuğu 2022'deki 6 haftalık duruşma maratonu sonunda mahkeme, Heard'ün Depp'e tazminat ödemesine karar verdi. Taraflar en son 1 milyon dolarlık nihai bir anlaşmayla sürece hukuki noktayı koydu.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

KENDİ ŞARTLARIYLA KURULAN YEPYENİ BİR HAYAT

Ağır medya baskısı ve fırtınalı dava günlerinin ardından Hollywood'a veda eden Heard, kızı Oonagh ile birlikte İspanya'ya yerleşti.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

2021 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla kızı Oonagh'ı kucağına aldığını açıklayan oyuncu, anne olma kararını "kendi şartlarıyla" aldığını vurgulamıştı.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Sessiz sedasız sürdürdüğü İspanya yaşamında bir sürprize daha imza atan Heard, Mayıs 2025'te bu kez kendi dünyaya getirdiği ikiz bebekleri Ocean ve Agnes'in doğumunu duyurdu. Yaşadığı tüm doğurganlık zorluklarına rağmen kendi ailesini kurma kararlılığını gösteren oyuncu, bekar bir anne olarak çocuklarını büyütmeye devam ediyor.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

ŞÖHRETE DEĞİL, ÇOCUKLARINA VE KENDİNE ODAKLANDI

İspanya'ya taşındığından bu yana herhangi bir oyunculuk projesinde yer almayan ve 2023'te vizyona giren son filmleri de beklenen ilgiyi görmeyen Heard, odağını tamamen kişisel gelişimine ve çocuklarına çevirdi.

Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Geçtiğimiz haftalarda 21 kilometrelik ilk yarı maratonunu başarıyla tamamlayan oyuncu, sinema dünyasının stresi yerine sporla ve çocuklarıyla dolu, izole bir yaşam sürüyor. Hollywood'un milyon dolarlık yapımlarını ve gala kırmızı halılarını elinin tersiyle iten Amber Heard, geçmişin fırtınalarını Madrid'in sakin atmosferinde geride bırakmış görünüyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör