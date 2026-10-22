Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya’da 3 çocuklu bambaşka bir anne!

Sessiz sedasız sürdürdüğü İspanya yaşamında bir sürprize daha imza atan Heard, Mayıs 2025'te bu kez kendi dünyaya getirdiği ikiz bebekleri Ocean ve Agnes'in doğumunu duyurdu. Yaşadığı tüm doğurganlık zorluklarına rağmen kendi ailesini kurma kararlılığını gösteren oyuncu, bekar bir anne olarak çocuklarını büyütmeye devam ediyor.