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Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya'da 3 çocuklu bambaşka bir anne!
Johnny Depp davasını geride bıraktı, Hollywood’u elinin tersiyle itti! Şimdi İspanya'da 3 çocuklu bambaşka bir anne!
Johnny Depp ile yaşadığı şiddet iddiaları ve milyon dolarlık karalama davasıyla günlerce dünya gündeminden düşmeyen Amber Heard, fırtınalı geçmişine sünger çekti. Hollywood'un ışıklarını ve lüks yaşamını arkasında bırakarak ABD'den kaçan ünlü oyuncu, 3 çocuğuyla birlikte İspanya'da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:20