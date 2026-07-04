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Sihirli Annem'in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin bebeklik dönemine hayat veren Jordan Boyner, konuk olduğu programda ekran maceralarının perde arkasını anlattı. Ablası Jennifer Boyner ile aynı karakteri farklı yaşlarda canlandırdıklarını söyleyen Boyner, diziye dahil olma hikayelerini ilk kez izleyicilerle paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:35
Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

JENNİFER VE JORDAN BOYNER DİZİYE BÖYLE KATILMIŞ

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin bebekliğini canlandıran Jordan Boyner, katıldığı programda oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

JENNİFER VE JORDAN BOYNER'İN SİHİRLİ ANNEM'E GİRİŞ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI!

Boyner, diziye seçilme hikâyesinin tamamen tesadüf eseri başladığını söyledi.

Boyner, katıldığı programda o günleri şu sözlerle anlattı:

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

"Bir gün evde otururken anneannem gazetede Sihirli Annem ile ilgili bir ilan görüyor. Hemen numarayı arayıp 'Bizim elimizde iki tane bebek var, gelelim mi?' diyor.

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Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Onlar da 'Hemen gelin bakalım' diye cevap veriyor. Zaten bizi gördükten sonra direkt 'Tamam' dediler." ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Jordan Boyner'in açıklamaları, hem kendisinin hem de ablası Jennifer Boyner'in dizi kadrosuna dahil olma sürecini yıllar sonra ilk kez gözler önüne serdi.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

ZEYNEP ÖZKAYA

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Çocuk yaşta "Çilek" karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girdi.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

GİZEM GÜVEN

'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

İŞTE MİNİK 'CEREN'İN ŞİMDİKİ HALİ...

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

JENNİFER BOYNER

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

JENNİFER BOYNER

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

JENNİFER BOYNER

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

DAMLA ERSUBAŞI

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

DAMLA ERSUBAŞI

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

DAMLA ERSUBAŞI

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.