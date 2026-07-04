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Sihirli Annem'in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!
Sihirli Annem'in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!
Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin bebeklik dönemine hayat veren Jordan Boyner, konuk olduğu programda ekran maceralarının perde arkasını anlattı. Ablası Jennifer Boyner ile aynı karakteri farklı yaşlarda canlandırdıklarını söyleyen Boyner, diziye dahil olma hikayelerini ilk kez izleyicilerle paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:35