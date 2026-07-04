Sihirli Annem’in kardeş yıldızları Jennifer ve Jordan Boyner meğer diziye böyle seçilmiş! Her şey o telefonla başladı!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.