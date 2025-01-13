Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

Jude Law, yeni filmi için farklı bir heyecan içerisinde... Ünlü oyuncu yeni filminde canlandıracağı karakter herkesi şaşırttı. DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR PUTİN'İ CANLANDIRACAK Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak. 'TIRMANILACAK EVEREST' 'Kremlin Büyücüsü' adlı filmde Putin'i canlandıracak olan Law, 'Bu rol tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor. 'BEN BU İŞİ NASIL YAPACAĞIM' Bu yüzden dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve 'Aman Allah'ım, ben bu işi nasıl yapacağım' diye düşünüyorum' dedi. JUDE LAW KİMDİR? 12 yaşında Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamıştır. 17 yaşında Families isimli Televizyon şovunda rol almak üzere okulu tamamen bırakmıştır. 1992 yılında sahne kariyerine adım atmıştır. Londra sınırları içerisinde birçok oyunda rol almış ardından Broadway'e geçiş yapmıştır. Buradan sonra beyaz perdede bağımsız filmler de yer almıştır. İlk önemli filmi Ethan Hawke ve Uma Thurman ile rol aldığı Gattaca'dır. İki kez Akademi Ödülü için de aday gösterildi. 2000'de Matt Damon ve Gwyneth Paltrow'la birlikte oynadığı Yetenekli Bay Ripley filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu dalında ve 2004 yılında Nicole Kidman'la beraber başrollerini paylaştığı Soğuk Dağ filmindeki rolüyle de En İyi Aktör dalında aday gösterildi. Rafferty Law, Ruddy Law adında 2 oğlu, Iris Law,Sophia Law ve Ada Law adında 3 tane kızı vardır. Altıncı çocuğu Eylül 2020'de doğmuştur. Şu an oyunculuğunun yanı sıra 'Natural Nylon' isimli prodüksiyon şirketinin ortağıdır.