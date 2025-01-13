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Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i oynayacak!

Dünyaca ünlü oyuncu Jude Law, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncu Jude Law, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak. Ünlü oyuncu yeni rolü için konuştu.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:33
Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

Jude Law, yeni filmi için farklı bir heyecan içerisinde… Ünlü oyuncu yeni filminde canlandıracağı karakter herkesi şaşırttı.

Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR PUTİN'İ CANLANDIRACAK

Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.

Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

"TIRMANILACAK EVEREST"

'Kremlin Büyücüsü' adlı filmde Putin'i canlandıracak olan Law, "Bu rol tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor.

Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

"BEN BU İŞİ NASIL YAPACAĞIM"

Bu yüzden dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve 'Aman Allah'ım, ben bu işi nasıl yapacağım' diye düşünüyorum" dedi.

Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oynayacak!

JUDE LAW KİMDİR?

12 yaşında Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamıştır. 17 yaşında Families isimli Televizyon şovunda rol almak üzere okulu tamamen bırakmıştır.

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