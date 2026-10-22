Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! "Henüz 4 ay bile geçmemişken…"

MEFTUN İNANIR'DAN LEVENT İNANIR'A DESTEK

Vasiyet tartışmalarında daha önce açıklamalarıyla gündeme gelen Levent İnanır'a bu kez kuzeni Meftun İnanır'dan destek geldi. Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğlu olduğunu belirten Meftun İnanır, aile üyelerinin önemli bir bölümünün benzer kaygılar taşıdığını açıkladı.

Ortak açıklamada Levent İnanır'ın yalnızca kendi görüşlerini dile getirmediği, ailedeki ortak hassasiyetleri kamuoyuna aktardığı ifade edildi. Meftun İnanır, aile sözcülüğü görevini üstlenen kuzeninin dile getirdiği soru işaretlerinin kişisel bir tartışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Kuzenler, Kadir İnanır'ın hem ailesi hem de Türkiye için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak vasiyetle ilgili tartışmaların somut bilgiler ve hukuki incelemeler doğrultusunda sonuçlandırılmasını istedi.