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Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! 'Henüz 4 ay bile geçmemişken…'
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! "Henüz 4 ay bile geçmemişken…"
Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili iddialar ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Usta sanatçının özel hayatı ve geride bıraktıkları merak konusu olmaya devam ederken gözler hayat arkadaşı Jülide Kural'a çevrildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kural'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 15:17