Trend Galeri Trend Magazin Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! 'Henüz 4 ay bile geçmemişken…'

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! "Henüz 4 ay bile geçmemişken…"

Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili iddialar ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Usta sanatçının özel hayatı ve geride bıraktıkları merak konusu olmaya devam ederken gözler hayat arkadaşı Jülide Kural'a çevrildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kural'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
PINAR EFE
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 15:17
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken, sürecin aralık ayına ertelenmesi dikkat çekmişti.

'Muhteşem Yüzyıl' itirafı! "Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim"

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki iddialar ise miras konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Özellikle Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın vasiyetle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar, miras tartışmalarını daha da alevlendirmişti. Levent İnanır, vasiyete inanmadığını dile getirerek dayısının kendilerine hiçbir şey bırakmadığını öne sürmüştü. Usta sanatçının son dönemindeki sağlık durumuna ve bakımına ilişkin sözleri ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI"

Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" demişti.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

MEFTUN İNANIR'DAN LEVENT İNANIR'A DESTEK

Vasiyet tartışmalarında daha önce açıklamalarıyla gündeme gelen Levent İnanır'a bu kez kuzeni Meftun İnanır'dan destek geldi. Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğlu olduğunu belirten Meftun İnanır, aile üyelerinin önemli bir bölümünün benzer kaygılar taşıdığını açıkladı.

Ortak açıklamada Levent İnanır'ın yalnızca kendi görüşlerini dile getirmediği, ailedeki ortak hassasiyetleri kamuoyuna aktardığı ifade edildi. Meftun İnanır, aile sözcülüğü görevini üstlenen kuzeninin dile getirdiği soru işaretlerinin kişisel bir tartışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Kuzenler, Kadir İnanır'ın hem ailesi hem de Türkiye için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak vasiyetle ilgili tartışmaların somut bilgiler ve hukuki incelemeler doğrultusunda sonuçlandırılmasını istedi.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Açıklamada, bu iddiaların varsayımlarla değil, somut bilgilerle değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler paylaşıldı:

"BİZİM MESELEMİZ MAL, MÜLK VEYA PARA DEĞİLDİR"

Özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra, çok sayıda ve ağır ilaç kullanıldığı bir dönemde düzenlendiği belirtilen vasiyetnameler konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Bu soruların cevabının varsayımlarla değil, somut bilgi ve hukuki incelemeyle ortaya konulmasını istiyoruz. Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir. Bizim meselemiz, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Levent İnanır'ın aile sözcüsü olarak dile getirdiği hassasiyetlerin arkasında, ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları bulunmaktadır. Bu sürecin kişisel tartışmalara dönüştürülmesini değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinde aydınlatılmasını istiyoruz.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

"KAN VERDİĞİM İÇİN JÜLİDE HANIM İŞİME SON VERDİ"

Garga, "Kadir Ağabey beni çok severdi. Kadir İnanır'a kan verdiğim için Jülide Hanım işime son verdi. Jülide Hanım'a itiraz edecek bir iradesi yoktu. Jülide Hanım benim Kadir Ağabey'e bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Ağabey'in çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu" demişti.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası etrafında süren tartışmalara, usta sanatçının ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da dahil olmuştu.

Hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek veren Bakar, dayısının hastalık sürecinde üç yıl boyunca herhangi bir kişisel çıkar gözetmeden yanında bulunduğunu ifade etmişti.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Jülide Kural'ın İnanır'a gösterdiği sevgi, ilgi ve fedakârlığa yakından tanıklık ettiğini belirten Bakar, hastane personelinden yakın dostlarına kadar pek çok kişinin de bu sürece şahit olduğunu vurgulamıştı.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" demişti.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası etrafında yaşanan tartışmalar devam ederken, uzun süredir sessizliğini koruyan hayat arkadaşı Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Gel Konuşalım programına konuşan Kural, büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve yas sürecini yaşadığını dile getirdi. Tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini belirten Kural, konu hakkında konuşmak istemediğini ifade ederek yazılı bir açıklamada bulundu.

Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama geldi! Henüz 4 ay bile geçmemişken…

Jülide Kural şu sözlere yer verdi:

"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#KADİR İNANIR