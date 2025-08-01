Justin Timberlake konseri rezaletine "terör tehdidi" bahanesi! Tepkiler çığ gibi: "11 bin TL’ye ekrandan izledim!"

Eğer olası terör saldırısını engellediyse seyircilerin bu yorumlarına ne demeli:

"İçeriye arama yapılmadan girdik. İzdihamda biletsiz kişiler de içeri girdi"

"İki buçuk saat kuyrukta bekleyerek J.T.'nin performansını kaçırdığıma mı üzüleyim? 11 bin liraya aldığım biletle rezil olmama mı, yoksa konseri zar zor dev ekrandan izlememe mi?"

"İstanbul'dan bir Justin Timberlake geçti.. Ben de bedava izledim"

"Selam, beleşe Timberlake konseri izledim"

İnanılmaz kötü bir organizasyon. 1.5-2 saat sıra bekledikten sonra herkesi bilet kontrol etmeden içeri aldılar. Justin sahnede Mirrors söylerken biz yetişmek için koşuyorduk. Resmen paranla rezil olmak bu kesinlikle."

