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Justin Timberlake konseri rezaletine "terör tehdidi" bahanesi! Tepkiler çığ gibi: "11 bin TL’ye ekrandan izledim!"
Justin Timberlake konseri rezaletine "terör tehdidi" bahanesi! Tepkiler çığ gibi: "11 bin TL’ye ekrandan izledim!"
3 bin 800 TL verip kapıda kaldılar, 30 bin TL ödeyenler bile konsere giremedi! Justin Timberlake İstanbul'da sahneye geç çıktı, organizasyon şirketi ise suçu terör tehdidine attı. Peki gerçekten tehdit mi vardı, yoksa büyük bir skandal mı örtülmeye çalışılıyor? Ayrıntılar Mevlüt Tezel'in yazısında...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 07:56