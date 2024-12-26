Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

2003-2004 yıllarında yayınlanan bir dönemin gençlik dizisi Kampüsistan dizisinin oyuncuları sosyal medyada gündem oldu. Meraklısının hala devam izlemeye devam ettiği Kampüsistan'da Kaan Urgancıoğlu ile başrolde oynayan Yeşim karakterine hayat veren Göksun Çam'ı hatırladınız mı?