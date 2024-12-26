Trend Galeri Trend Magazin Kaan Urgancıoğlu'nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi 'Kampüsistan'ın Yeşim'i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam'ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

Kaan Urgancıoğlu'nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi 'Kampüsistan'ın Yeşim'i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam'ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

2000'li yıllarında büyük bir ilgiyle takip edilen gençlik dizisi Kampüsistan'ın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Şampiyonlar ligi gibi bir kadroya sahip dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Burak Altay, Engin Hepileri, Aylin Kontente, Irmak Ünal, Ekim Mağden, Alp Kırşan, İpek Değer, Ferit Aktuğ ve Mete Horozoğlu yer almıştı. Kampüsisstan dizisinin oyuncularının son halleri de sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimderden biri de Kaan Urgancığlu'nun can verdiği Tolga karakterinin sevgilisi rolüyle hafızalara kazınan dizinin Yeşim'i Göksun Çam...46 yaşında ortaya çıkan ünlü ismin son halini görenler 'Tam bir afet olmuş...' diyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:46
Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

2003-2004 yıllarında yayınlanan bir dönemin gençlik dizisi Kampüsistan dizisinin oyuncuları sosyal medyada gündem oldu. Meraklısının hala devam izlemeye devam ettiği Kampüsistan'da Kaan Urgancıoğlu ile başrolde oynayan Yeşim karakterine hayat veren Göksun Çam'ı hatırladınız mı?

Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

DİZİNİN ESAS KIZI SIRRA KADEM BASMIŞTI

Tek diziyle meşhur olan Göksun Çam Kampüsistan'dan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Dizinin esas kızı Yeşim'i oynayan Göksun Çam, yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

46 yaşındaki Göksun Çam'ı, şimdi görseniz tanıyamazsınız.

Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

Ünlü ismin inanılmaz değişimine sosyal medyadam 'Tam bir afet olmuş' gibi yorumlar geldi.

Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

Göksun Çam, büyük şirketlerin reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.

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