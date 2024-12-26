Kaan Urgancıoğlu’nun biricik aşkıydı... Bir dönemin gençlik dizisi ’Kampüsistan’ın Yeşim’i sırra kadem basmıştı! 46 yaşındaki Göksun Çam’ın inanılmaz değişimine bakın! Tam bir afet olmuş...

2000'li yıllarında büyük bir ilgiyle takip edilen gençlik dizisi Kampüsistan'ın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Şampiyonlar ligi gibi bir kadroya sahip dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Burak Altay, Engin Hepileri, Aylin Kontente, Irmak Ünal, Ekim Mağden, Alp Kırşan, İpek Değer, Ferit Aktuğ ve Mete Horozoğlu yer almıştı. Kampüsisstan dizisinin oyuncularının son halleri de sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimderden biri de Kaan Urgancığlu'nun can verdiği Tolga karakterinin sevgilisi rolüyle hafızalara kazınan dizinin Yeşim'i Göksun Çam...46 yaşında ortaya çıkan ünlü ismin son halini görenler 'Tam bir afet olmuş...' diyor.