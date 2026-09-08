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Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

Yapay zeka teknolojisi bu kez sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Günümüz fotoğraflarını 1980'li yılların ikonik tarzına uyarlayan akıma, magazin dünyasının tanınan isimleri de dahil oldu. Ebru Gündeş, Özcan Deniz ve Nükhet Duru gibi ünlülerin retro imajları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:13
Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…
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YASEMİN KAY ALLEN - ERDAL KAYA

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

NÜKHET DURU

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

AHU YAĞTU - BORA CENGİZ

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

YASEMİN YÜRÜK

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

BERFU YENENLER - ESER YENENLER

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

KEREMCEM - SENA SEÇEN

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

YASEMİN ŞEFKATLİ - İDO TATLISES

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

FULYA ZENGİNER - KÜNTAY TARIK EVREN

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

EBRU GÜNDEŞ

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

BESTE KÖKDEMİR - FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

BENGÜ

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

SELEN SOYDER

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

BUSE VAROL-ALİŞAN

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

TOLGA GÜLEÇ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör