Trend Galeri Trend Magazin Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

Kabarık saçlar, abartılı makyajlar… Ünlülerin 1980’li halleri olay oldu! Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru…

Yapay zeka teknolojisi bu kez sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Günümüz fotoğraflarını 1980'li yılların ikonik tarzına uyarlayan akıma, magazin dünyasının tanınan isimleri de dahil oldu. Ebru Gündeş, Özcan Deniz ve Nükhet Duru gibi ünlülerin retro imajları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:13