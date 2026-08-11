Trend
Galeri
Trend Magazin
Kadir Ezildi'nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan'dan çok konuşulacak çıkış: 'İnanılmaz yadırgadım'
Kadir Ezildi'nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan'dan çok konuşulacak çıkış: "İnanılmaz yadırgadım"
Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin evlenmesinin ardından, anne Kaplan'ın boş kalan odaya bakıp gözyaşı dökmesi dikkat çekmişti. Katıldığı programda konuyu değerlendiren Seda Sayan, aile apartmanı detayına vurgu yaparak yaşanan duygusal tepkiyi yadırgadığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 13:45