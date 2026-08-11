Kadir Ezildi'nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan'dan çok konuşulacak çıkış: "İnanılmaz yadırgadım"

"ALT KATA TAŞINDI BE, NİYE AĞLIYORSUN!"

Seda Sayan, yaşanan duygusal tepkinin kendisine fazla geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadir Ezildi'nin annesini de çok seviyorum, kulakları çınlasın. Kadir Ezildi'yi de çok severim, çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım. Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar."