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Kadir Ezildi'nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan'dan çok konuşulacak çıkış: "İnanılmaz yadırgadım"

Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin evlenmesinin ardından, anne Kaplan'ın boş kalan odaya bakıp gözyaşı dökmesi dikkat çekmişti. Katıldığı programda konuyu değerlendiren Seda Sayan, aile apartmanı detayına vurgu yaparak yaşanan duygusal tepkiyi yadırgadığını dile getirdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 13:45
Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Sosyal medyada paylaştığı temizlik videoları ve sunuculuğuyla tanınan Kadir Ezildi, bu kez aile hayatıyla gündeme geldi.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin evlenerek evden ayrılmasının ardından, anneleri Ümran Kaplan'ın boş kalan odaya bakıp gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok konuşulan o görüntüler, ünlü sunucu Seda Sayan'ın da dikkatinden kaçmadı.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Bir programa konuk olan Seda Sayan, Kadir Ezildi'nin annesinin gösterdiği duygusal tepkiye anlam veremediğini belirtti. Aynı apartmanda yaşamaya devam ettiklerini hatırlatan Sayan, yaşanan bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

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Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

"ALT KATA TAŞINDI BE, NİYE AĞLIYORSUN!"

Seda Sayan, yaşanan duygusal tepkinin kendisine fazla geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadir Ezildi'nin annesini de çok seviyorum, kulakları çınlasın. Kadir Ezildi'yi de çok severim, çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım. Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar."

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Son dönemde eşi Gamze Türkmen ile yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucunun kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Kardeşi Kerem Ezildi'yi geçtiğimiz günlerde evlendiren Kadir Ezildi, bu kez düğün sonrası yaşanan duygusal anlarla gündeme geldi. Ailenin mutluluğuna hüzün de eşlik etti.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

BOŞ ODA AĞLATTI

Oğlunun evlenmesiyle odasının boş kaldığını gören annesi, duygusal anlar yaşadı.

Kadir Ezildi'nin annesi, evlenen küçük oğlu Kerem'in boş kalan odasını görünce gözyaşlarına boğuldu | Video

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

ANA YÜREĞİ İŞTE!

Gözyaşlarını tutamayan annenin o anları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçiler paylaşıma "Her anne için zor bir an" yorumlarında bulundu.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Öte yandan düğünde Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi geline; 8 bilezik 2 gelin seti taktı.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

KINA GECESİNDE EN ÇOK KONUŞULAN İSİM GAMZE EZİLDİ OLMUŞTU

Kına gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri eşi Gamze Ezildi olmuştu. Altın sarısı, iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerine çeken Gamze Ezildi'nin tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

DÜĞÜN EVİNDE KIYAFET KRİZİ

Öte yandan geçen günlerde Kerem Ezildi'nin İstanbul'da nikah töreninde gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geceye damga vuran detay ise herkesi şaşırttı.

Gamze Ezildi'nin, eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde, hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

SOSYAL MEDYA "DÜŞÜNCESİZLİK" DİYEREK AYAĞA KALKTI

Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi "uygunsuz seçim" olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına "Eltisini kıskanmış", "Ya düğünde bu giyilir mi ayıp" ve "Büyük düşüncesizlik" şeklinde sert yorumlar yağdı.

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin kardeşlerini görmüş müydünüz?

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

Kadir Ezildi’nin annesi boş odaya bakıp ağlamıştı... Seda Sayan’dan çok konuşulacak çıkış: İnanılmaz yadırgadım

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL