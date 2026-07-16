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Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem'in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğün sonrası yaşanan duygusal anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Oğlunun evlenmesinin ardından boş kalan odasını gören anne Ezildi, hüngür hüngür ağladı.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:32
Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Son dönemde eşi Gamze Türkmen ile yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucunun kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Kardeşi Kerem Ezildi'yi geçtiğimiz günlerde evlendiren Kadir Ezildi, bu kez düğün sonrası yaşanan duygusal anlarla gündeme geldi. Ailenin mutluluğuna hüzün de eşlik etti.

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Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BOŞ ODA AĞLATTI

Oğlunun evlenmesiyle odasının boş kaldığını gören annesi, duygusal anlar yaşadı.

Kadir Ezildi'nin annesi, evlenen küçük oğlu Kerem'in boş kalan odasını görünce gözyaşlarına boğuldu | Video

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

ANA YÜREĞİ İŞTE!

Gözyaşlarını tutamayan annenin o anları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçiler paylaşıma "Her anne için zor bir an" yorumlarında bulundu.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Öte yandan düğünde Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi geline; 8 bilezik 2 gelin seti taktı.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

KINA GECESİNDE EN ÇOK KONUŞULAN İSİM GAMZE EZİLDİ OLMUŞTU

Kına gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri eşi Gamze Ezildi olmuştu. Altın sarısı, iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerine çeken Gamze Ezildi'nin tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

DÜĞÜN EVİNDE KIYAFET KRİZİ

Öte yandan geçen günlerde Kerem Ezildi'nin İstanbul'da nikah töreninde gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geceye damga vuran detay ise herkesi şaşırttı.

Gamze Ezildi'nin, eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde, hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

SOSYAL MEDYA "DÜŞÜNCESİZLİK" DİYEREK AYAĞA KALKTI

Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi "uygunsuz seçim" olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına "Eltisini kıskanmış", "Ya düğünde bu giyilir mi ayıp" ve "Büyük düşüncesizlik" şeklinde sert yorumlar yağdı.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin kardeşlerini görmüş müydünüz?

İrem Helvacıoğlu sır gibi sakladığı kız kardeşinin doğum gününü kutladığı kareyi paylaşınca takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, kardeşiyle yan yana geldiği samimi fotoğrafa duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Helvacıoğlu paylaşımında; "Benim küçük papatyam teyzeliğinin ilk doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun prensesim. Her zaman yanımda olamasa da o hep yanımda... Seni çok seviyorum Sora'nın teyzesi" ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Bu mesaj, hem kardeşine olan sevgisini hem de kızı Sora'ya olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

2025 YILI İREM İÇİN FIRTINALI GEÇTİ

Bu duygusal kutlama, İrem Helvacıoğlu'nun hem büyük mutluluklar hem de büyük sınavlar verdiği 2025 yılının bir özeti gibiydi. Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, geçtiğimiz Ekim ayında kızı Sora'yı kucağına alarak anne olma sevincini yaşamıştı. Ancak bu mutluluğun hemen ardından Bağdat Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yürürken üzerine savrulan bir motosiklet nedeniyle ölümden dönmüş, kazayı ucuz atlatmıştı.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

Yalnızca sağlık sorunları ve kazalarla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Helvacıoğlu, Kasım ayında eşi Ural Kaspar ile anlaşmalı boşanma kararı aldığına dair haberlerle de gündeme gelmişti. Yıl içinde boyun fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zor günler geçiren oyuncu, kız kardeşiyle verdiği bu pozla adeta "Tüm fırtınalara rağmen ailemle ayaktayım" mesajı verdi. Güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşin fotoğrafı ise "Ablasına çekmiş" yorumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem’in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL