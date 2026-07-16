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Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem'in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı
Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem'in düğünü sonrası duygusal anlar! Annesi boş odasını görünce hüngür hüngür ağladı
Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğün sonrası yaşanan duygusal anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Oğlunun evlenmesinin ardından boş kalan odasını gören anne Ezildi, hüngür hüngür ağladı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:32