Trend
Galeri
Trend Magazin
Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı
Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı
Mevlüt Tezel, Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırladığı belirtilen vasiyetnamenin ayrıntılarını ve yaklaşık 1 milyar liraya ulaştığı öne sürülen servetinin yönetimine ilişkin kararlarını değerlendirdi. İnanır'ın telif haklarıyla adına yapılacak projelerin yetkisini 22 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardındaki amacı sorgulayan Tezel, vasiyetnamede adı geçen vakıflara ve sanatçının siyasi duruşuna da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 06:40