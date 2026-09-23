Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

VASİYETNAMEDE VAKIF AYRINTISI ÖNEMLİ!

İnanır ayrıca eğer mirasın açıldığı tarihte Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını istedi.

Eğer Kural, İnanır'a verdiği sözü tutarsa bu büyük servetle vakıf ve sanat merkezi kurulacak, belgeseller çekilecek ve Kadir İnanır'ın adı sonsuza kadar yaşatılacak.

