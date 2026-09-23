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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Mevlüt Tezel, Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırladığı belirtilen vasiyetnamenin ayrıntılarını ve yaklaşık 1 milyar liraya ulaştığı öne sürülen servetinin yönetimine ilişkin kararlarını değerlendirdi. İnanır'ın telif haklarıyla adına yapılacak projelerin yetkisini 22 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardındaki amacı sorgulayan Tezel, vasiyetnamede adı geçen vakıflara ve sanatçının siyasi duruşuna da dikkat çekti.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 23.09.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 06:40
Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Rahmetli Kadir İnanır her şeyi önceden planlamış.
2022'de notere gitmiş, aynı gün doktor raporu almış ve iki şahidin huzurunda vasiyetnamesini imzalamış.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Hatta vasiyetini "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle sonlandırmıştır.
Yani bir anlamda 28 mirasçısına "Jülide Hanım'a dava açmayın, boşuna kadını uğraştırmayın" demiş!

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

İnanır'ın evlerinin, nakit parasının, paha biçilmeyen koleksiyonlarının toplam değerinin yaklaşık 935 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor.
Kural'a bırakılan telif hakları da yıllar içerisinde mirasın değerini daha da artıracak.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Şimdi akla şu soru geliyor: Madem Kadir İnanır tüm mirasının yönetimini 22 yıllık hayat arkadaşına bıraktı, onunla neden evlenmedi?
Eğer Kural, İnanır'ın resmi nikâhlı eşi olsaydı, doğrudan yasal mirasçı statüsü kazanacaktı ve mirasın yüzde 50'sinde kesin hakkı olacaktı. Ancak geriye kalan yüzde 50 için 28 mirasçı hak iddia edecekti.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

İnanır, nikâh yerine vasiyetname hazırlayarak mirasının yönetiminin yüzde 100'ünün Kural'a geçmesini sağladı.
Dikkat ederseniz miras değil, mirasın yönetiminden bahsediyorum!
İnanır, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime izni hakkı ile telif haklarını da Kural'a miras bıraktı.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

VASİYETNAMEDE VAKIF AYRINTISI ÖNEMLİ!
İnanır ayrıca eğer mirasın açıldığı tarihte Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını istedi.
Eğer Kural, İnanır'a verdiği sözü tutarsa bu büyük servetle vakıf ve sanat merkezi kurulacak, belgeseller çekilecek ve Kadir İnanır'ın adı sonsuza kadar yaşatılacak.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Ayrıca üç vakıf desteklenecek.
"Bu üç vakıf da solcu kimliğe sahip.
Fatsalı Kadir İnanır vasiyetnamesinde neden Mehmetçik Vakfı'ndan bahsetmemiş" diyenler olabilir.
Gençler bilmiyor olabilir; İnanır'ın doğup büyüdüğü yıllarda Fatsa solun kalesiydi.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

İnanır hep solcu kimliğiyle bilindi.
Açılım Süreci'nde Akil Adam oldu ve Kürtlerin sosyal, kültürel ve kimliksel haklarını sonuna kadar savundu.
Güneydoğu sorununun bitmesini istedi.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı da özellikle 90'lı yıllarda Güneydoğu'da insan hakları ihlallerine odaklanmıştı.
Bence Kadir İnanır ölümünden sonra da Demokratik Açılımı desteklemek ve Akil Adam kalmak istedi.

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural’a bırakmadı! Vasiyetnamedeki o ayrıntı gerçeği ortaya çıkardı

Adının yaşatılması ve vakıfların desteklenmesi için de mirasının yönetimini Kural'a bıraktı!
Bakalım Kural, İnanır'a verdiği sözü harfiyen tutacak mı?

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör