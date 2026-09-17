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Kadir İnanır'ın 3 ayrı vasiyetnamesinde olay iddia! Mirasın kime kalacağı öğrenildi: Yeğenleri mahkemeye koşuyor…
Kadir İnanır'ın 3 ayrı vasiyetnamesinde olay iddia! Mirasın kime kalacağı öğrenildi: Yeğenleri mahkemeye koşuyor…
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın hazırladığı üç ayrı vasiyetnameye dair sızan kulis iddiaları miras sürecine damga vurdu. Beykoz Adliyesi'nde açılan vasiyetnamelerle ilgili gündeme gelen son bilgilerde, usta sanatçının dev servetinin çoğunu o isme bıraktığı öne sürüldü. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:10