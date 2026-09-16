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Kadir İnanır’ın mal varlığı ve koleksiyonları merak konusu oldu: 25 adet saat ve gayrimenkuller…
Kadir İnanır’ın mal varlığı ve koleksiyonları merak konusu oldu: 25 adet saat ve gayrimenkuller…
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da vefat ederek hayranlarını derinden üzmüştü. Kadir İnanır'ın yarın 3 ayrı vasiyeti açıklanacak. Ancak vasiyetnamede yer alanlar basına sızdı. İşte Kadir İnanır'ın mal varlığında yer alanlar…
Giriş Tarihi: 16.09.2026 20:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 20:53