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Kadir İnanır'ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Kadir İnanır'ın özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar magazin gündemindeki yerini korurken, Soner Arıca'nın bu sürecin dışında kalmayı tercih ettiği görüldü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2026 21:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 22:14
Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI!

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ...

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

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Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR?

Usta sanatçının 2015 yılındaki ilk vasiyetini iptal ederek 2022'de hazırladığı son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının çok büyük bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"17 ARALIK'TA ORTALIĞI KARIŞTIRIRIM"

Yıllardır dayısının yanında olan Levent İnanır, adliye sonrası çevresine ateş püskürdü. Karara itiraz edeceğinin sinyalini veren yeğen İnanır, "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" diyerek tehditler savurdu.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

TOPLAM MİRAS 1 MİLYAR TL!

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edildi. İşte Kadir İnanır'ın malvarlığı:

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

70 YIL SÜRECEK GELİR, KOLEKSİYONLARIN TOPLAM DEĞERİ…

İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.
25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.
Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 Milyon TL kazandıracak.
Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI" AÇIKLAMASINDA DA BULUNMUŞTU!

Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." açıklamasında bulunmuştu.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

SONER ARICA CİHAGİR'DE KAHVE İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kadir İnanır'ın özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar magazin gündemindeki yerini korurken, Soner Arıca, bugün Cihangir'de görüntülendi.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Soner Arıca, gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark edip konuşmaktan çekindiği ve soruları cevapsız bıraktığı belirtildi.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

TARTIŞMALARDAN UZAK HAYATINA DEVAM EDİYOR

Soner Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın miras tartışmalardan uzak, hayatına devam ettiği de görüldü.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır
Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekmişti.

Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan'a yaptığı açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" demişti.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden devam eden davada aile bireylerinin karşılıklı açıklamaları gerilimi artırırken, sosyal medyada paylaşılan bir tehdit mesajı da gündeme gelmişti.

Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında "Dayımın irade sorunu vardı" ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, "sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan" şeklinde söz etmişti.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI

Neslihan Acar'ın paylaşımının ardından kendisi ile Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Sosyal medya platformlarında, Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşılmıştı.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Söz konusu mesajda, geçmişte Neslihan Acar'ın şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin fotoğrafın da gönderildiği öne sürülmüştü. Paylaşımı yapan X kullanıcısı, mesajın Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etmişti.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BURADAYIM, GEL"

Öykü Arıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Babası Levent İnanır'a seslenen Arıca, annesine ait olduğu belirtilen eski fotoğrafın 77 yaşındaki anneannesine gönderilmesine tepki göstererek, "Annemin ayrılık sebebi olan yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı yeniden bu hale getiririm demek mi? Buradayım, gel" demişti.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

NESLİHAN ACAR: "DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ"

Neslihan Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, eski bir fotoğraf kullanılarak kendisine tehdit mesajı gönderildiği iddiasını doğrulamıştı. Acar, paylaşımında mesajın kendisine ulaştığını belirterek şunları söylemişti:

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır."

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Öte yandan Levent İnanır'ın 'İrade sorunu vardı' cümlesi sonrası Neslihan Acar, zehir zemberek sözler kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Acar, açıklamasıyla adeta gündeme oturmuştu.

"İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZINMIŞTIR"

Acar sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir."

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"MİNNETTARIM BİZE İRADELİ VE DOĞRU İNSAN OLMANIN KODLARINI AKTARDIĞI İÇİN"

Açıklamasına devam eden Acar, "Bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için"

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"HAKLARINDA DESTEKSİZ ATMAK GAFLET VE DALALETTİR!"

Son olarak Acar, "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer,yemek yese,yürüse,konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden, birgün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler! En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!" şeklinde bir açıklama yaptı.

"KAN BAĞININ YÜKÜNDEN BÜTÜNÜYLE SIYRILMAK KOLAY OLMUYOR!"

Kadir İnanır için "irade sorunu" vardı diyen Levent Arıca'ya bir tepki de kızı Öykü Arıca'dan geldi. Öykü Arıca "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor! Benim için konu zaten kapanmıştır, tarafım da tavrım da bellidir. Benim Annem de babam da Neslihan'dır, bu hep böyle oldu böyle olacak işimize bakalım" dedi.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Söz konusu iddiaların ardından gözler usta sanatçının ailesine çevrildi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28'i bulduğu ifade edilirken, yeğenlerin hukuki süreç başlatıp vasiyetnameye itiraz etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

"HERKES KENDİ KARARINI VERİYOR"

Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini korumak istediğini belirten Jülide Kural ise acısını yaşadığını ifade ederek, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Kadir İnanır’ın miras krizinde yeni perde! Yeğeni Soner Arıca’dan tartışmalara net tavır

Yarım asrı aşan sanat yaşamına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı.

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