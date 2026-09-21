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Kadir İnanır’ın miras olayında işler kızıştı! Yeğen Levent İnanır’dan eski eşinin 'şiddet' iddialarına yanıt geldi!
Kadir İnanır’ın miras olayında işler kızıştı! Yeğen Levent İnanır’dan eski eşinin 'şiddet' iddialarına yanıt geldi!
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras gerilimi, aile içi iddialarla yeni bir boyuta taşındı. Eski eşi Neslihan Acar'ın darp suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Levent İnanır, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:01