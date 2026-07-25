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Kadir İnanır’ın mirası kimlere kalacak? Mal varlığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Özel koleksiyonlar, gayrimenkuller…
Kadir İnanır’ın mirası kimlere kalacak? Mal varlığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Özel koleksiyonlar, gayrimenkuller…
27 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın mirası ve vasiyetiyle ilgili yeni ayrıntılar gündeme geldi. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet ve 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenildi. İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin eylül ayında açılması beklenirken, mal varlığını kimlere bıraktığı da o tarihte belli olacak.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 09:26