Kadir İnanır'ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın'ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: "Beni rahatsız eden..."

Bugüne kadar vasiyet hazırlamayı aklından bile geçirmediğini ifade eden usta sanatçı, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" diyerek aile içindeki güçlü bağa ve paylaşım kültürüne dikkat çekti.