Trend Galeri Trend Magazin Kadir İnanır'ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın'ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: 'Beni rahatsız eden...'

Kadir İnanır'ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın'ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: "Beni rahatsız eden..."

Kadir İnanır'ın vasiyeti ve ardından yaşanan aile içi tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Emel Sayın'a da miras ve vasiyet konusu soruldu. Ünlü sanatçının özellikle ailesiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:21
Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın usta ismi Emel Sayın, konser öncesinde basın mensuplarının kendisine yönelttiği miras ve vasiyet sorularını samimiyetle yanıtladı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakması ve yeğenlerinin vasiyete itiraz ederek konuyu mahkemeye taşımasıyla patlak veren miras krizi, gözleri sanat camiasındaki diğer usta isimlere çevirdi.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

"BENİ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Bu tartışmaların gölgesinde mikrofon uzatılan Emel Sayın, maddi konuların aile ilişkilerine zarar vermesinden duyduğu rahatsızlığı "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor" sözleriyle dile getirdi.

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Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

"YEĞENLERİMİ EVLAT GİBİ SEVİYORUM, ASLA TATSIZLIK İSTEMEM"

Ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini belirten Emel Sayın, yeğenlerini evlat gibi sevdiğini ve aralarında maddi konular yüzünden herhangi bir gerginlik yaşanmasını kesinlikle istemediğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Bugüne kadar vasiyet hazırlamayı aklından bile geçirmediğini ifade eden usta sanatçı, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" diyerek aile içindeki güçlü bağa ve paylaşım kültürüne dikkat çekti.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

PEKİ DİĞER SANATÇILAR VASİYET KONUSUNDA NELER DEMİŞTİ?

COŞKUN SABAH

Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Besteleri ve ud sanatçılığıyla müzik dünyasında iz bırakan 74 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarının yönelttiği sorular üzerine hem özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu hem de son dönemin en sıcak başlıklarından biri olan vasiyet meselesine değinmişti.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

"DAHA 20-30 SENE YAŞAYACAĞIZ"

Son dönemde sanat dünyasında ünlü isimlerin vasiyetleri ve ardından yaşanan aile içi miras kavgaları magazin gündeminden düşmüyor.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Özellikle Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmaların kamuoyunda geniş yankı uyandırması, bu konudaki soruları diğer sanatçılara da yöneltti. Basın mensuplarının 'Vasiyet son dönemde çok gündemde, sizin vasiyetiniz hazır mı?' şeklindeki sorusuna Emel Sayın son derece net ve kendinden emin bir tutumla karşılık verdi.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Usta sanatçı, vasiyet hazırlamak konusunda herhangi bir acelesi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

"Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız."

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Sanatçının önünde uzun yıllar olduğunu vurgulayarak bu yaşta vasiyet gibi konuları öncelik olarak görmediğini ifade etmesi, röportajın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Röportajda yalnızca vasiyet hazırlığı değil, ünlü isimlerin vefatının ardından çocukları arasında miras nedeniyle yaşanan hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar da masaya yatırıldı. Muhabirlerin "Çocuklar arasında genelde böyle bir problem oluyor" hatırlatmasına Coşkun Sabah kısa ve kararlı bir yanıt verdi.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

"YOK YOK BİZDE OLMAZ"

Ailesinde bu tarz krizlerin asla söz konusu olamayacağını dile getiren sanatçı, konuya ilişkin düşüncesini şu sözlerle özetledi: "Yok yok bizde olmaz."

Coşkun Sabah'ın yanıtları, kısa sürede magazin kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

HAKKI BULUT'TAN DA VASİYET AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz haftalarda sahnede fenalaşarak hastanelik olan Hakkı Bulut da vasiyet açıklamasıyla gündemde yer almıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Usta sanatçı, kendisine yöneltilen vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu yanıtlarken miras konusunda nasıl bir yol izlediğini de anlatmıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Çocuklarının miras nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten Bulut, vasiyet hazırlamaya ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Sanatçı, düşüncesini şu sözlerle ifade etmişti:

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

"Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla."

Kadir İnanır’ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın’ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: Beni rahatsız eden...

Hakkı Bulut'un bu açıklaması, ailesine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyarken miras paylaşımı konusundaki yaklaşımı da dikkat çekmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör