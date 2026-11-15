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Kadir İnanır'ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın'ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: 'Beni rahatsız eden...'
Kadir İnanır'ın vasiyet kararı çok konuşulmuştu! Emel Sayın'ın miras konusundaki sözleri dikkat çekti: "Beni rahatsız eden..."
Kadir İnanır'ın vasiyeti ve ardından yaşanan aile içi tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Emel Sayın'a da miras ve vasiyet konusu soruldu. Ünlü sanatçının özellikle ailesiyle ilgili sözleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:21